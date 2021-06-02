Halk arasında 6 ay geri ödemesiz olarak bilinen Nefes Kredisi başvuru şartları, Nefes kredisi veren bankalar ve başvuruların nasıl yapıldığına yönelik araştırmalar en çok merak edilen konular arasına girdi. Haberimizde Nefes kredisine dair merak edilen ayrıntıları bir araya getirdik…

2021 NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Nefes Kredisi, yıllık cirosu 10 milyon TL’nin altında olan ve 2020 yılına ait cirosunda 2019 yılına göre %25 kayıp yaşayan, deniz ticaret, ticaret, ticaret ve sanayi odaları, sanayi veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlayacak.

2020 yılına ait cirosu 1 milyon TL’yi geçmeyen KOBİ'ler en fazla 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise en fazla 200 bin TL kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sağlayacak.

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nefes kredisine başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar devam ederken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, krediden yararlanmak isteyenlerin üyelik belgesini TOBB veya odaborsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecekleri açıklamasında bulundu. Diğer yandan kredi için başvuru bankalara yapılacak.

NEFES KREDİSİ VEREN BANKALAR

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, DenizBank, Akbank, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası.

NEFES KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE FAİZLERİ

Nefes kredi 6 ay ödemesiz olacak ve geri ödemeler 12 eşit taksit halinde olacak. Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak kredinin faiz/kâr payı oranı da yıllık %17.5 olarak belirlendi.