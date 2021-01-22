Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1'inci grupta kasım, aralık, ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2'nci grupta aralık, ocak, şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3'üncü grupta ocak, şubat, mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.







