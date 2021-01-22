Ekonomi 2021 Ocak ayı zam farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

2021 Ocak ayı zam farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Ekonomi

2021 Ocak ayı zam farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 Ocak ayı zam farklarının hesaplara yatacağı tarihi açıkladı.

22 Ocak 2021, Cuma 10:39 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz" dedi.

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Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1'inci grupta kasım, aralık, ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2'nci grupta aralık, ocak, şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3'üncü grupta ocak, şubat, mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak. 


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