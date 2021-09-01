Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, öğretim yılına hazırlık ödemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerden, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları ve cezaevi okullarında çalışan öğretmenlere kadar milyonlarca öğretmenin alacağı 2021 öğretim yılına hazırlık ödemesi hakkında merak edilenleri bir araya getirdik…

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Yurt genelinde milyonlarca öğretmenin heyecanla beklediği öğretim yılına hazırlık ödemesinin tarihi ve miktarı belli oldu.

MEB tarafından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl bin 250 lira olduğu belirtildi.

2021 HAZIRLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından gönderilen yazıya göre, öğretim yılına hazırlık ödemesi 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacak.

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, yönetici, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenmektedir.