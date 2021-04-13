Oscar Ödülleri, bu yıl bir televizyon şovundan daha çok filme dönüşecek gibi görünüyor. 93'üncüsü düzenlenecek olan Oscar Töreni'nin bir hayli ünlü sunucuları belli oldu. Törenin yapımcılarının yayınladığı listedeki sunucular şöyle: Angela Bassett, Halle Berry, geçen yıl En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger ve Zendaya.

Harrison Ford

Törenin yapımcıları Jesse Collins, Stacey Sher ve Steven Soderbergh yaptıkları bir açıklamada, "Film gibi ödül töreni yaklaşımına uygun olarak, gerçekten yıldızlardan oluşan bir kadro oluşturduk. Çok fazla ışık olacak, güneş gözlüğü gerekebilir" dedi.

Zendaya

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 ay ertelendikten sonra Oscar Töreni'nin, Los Angeles Union Station'da yüz yüze yapılmasına karar verildi.

Sadece sunucuların, adayların ve katılımcıların yer alacağı törenin mutlaka görülmesi gereken bir şova dönüştürülmesi için yapımcılar uğraş veriyor. Diğer sunucuların ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Oscar Töreni, 25 Nisan'da düzenlenecek.







