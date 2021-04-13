Kültür & Sanat 2021 Oscar Ödül Töreni'ni sunucuları belli oldu

2021 Oscar Ödül Töreni'ni sunucuları belli oldu

Kültür & Sanat

2021 Oscar Ödül Töreni'ni sunucuları belli oldu

Bu yıl 93'üncüsü düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nin sunucuları belli oldu. Pandemi nedeniyle yapılan tüm ödül törenlerinin beklenenin altında bir ilgi görmesi nedeniyle yapımcılar, Oscar'ın mutlaka görülmesi gereken bir şov olması konusunda uğraş veriyor. Hal böyle olunca yapımcılar, tüm yıldızları bu törende toplamaya karar verdi. 2021 Oscar Ödül Töreni'nin sunucuları arasında Harrison Ford, Brad Pitt, Zendaya, Joaquin Phoenix gibi birbirinden ünlü isimler var.

13 Nisan 2021, Salı 09:35 Son Güncelleme:
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Oscar Ödülleri, bu yıl bir televizyon şovundan daha çok filme dönüşecek gibi görünüyor. 93'üncüsü düzenlenecek olan Oscar Töreni'nin bir hayli ünlü sunucuları belli oldu. Törenin yapımcılarının yayınladığı listedeki sunucular şöyle: Angela Bassett, Halle Berry, geçen yıl En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger ve Zendaya.

Harrison Ford

Törenin yapımcıları  Jesse Collins, Stacey Sher ve Steven Soderbergh yaptıkları bir açıklamada, "Film gibi ödül töreni yaklaşımına uygun olarak, gerçekten yıldızlardan oluşan bir kadro oluşturduk. Çok fazla ışık olacak, güneş gözlüğü gerekebilir" dedi.

Zendaya

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 ay ertelendikten sonra Oscar Töreni'nin, Los Angeles Union Station'da yüz yüze yapılmasına karar verildi.

Sadece sunucuların, adayların ve katılımcıların yer alacağı törenin mutlaka görülmesi gereken bir şova dönüştürülmesi için yapımcılar uğraş veriyor. Diğer sunucuların ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Oscar Töreni, 25 Nisan'da düzenlenecek.


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