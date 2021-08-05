2021 ÖSYM YKS tercih yapma ekranı: YKS tercihleri başladı mı?

2021 ÖSYM tercih yapma ekranının erişime açılmasıyla adaylar üniversite tercihlerini yapmaya başlayacak Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tercih kılavuzunu yayımlamıştı. Puanlarına uygun programları inceleyen adaylar şimdi YKS tercihleri başladı mı? araştırması yapmaya başladı. İşte 2021 ÖSYM tercih yapma ekranı ve YKS tercihleri hakkında merak edilenler…

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

YKS tercihleri 5 Ağustos Perşembe sabahı saat 9.15 civarında başladı.

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

YKS tercihleri BUGÜN (5 Ağustos) itibariyle başladı, 20 Ağustos 2021 tarihine kadar da devam edecek. Üniversite tercihi yapacak adaylar, tercih işlemlerinden önce kılavuzda yer alan taban puanları inceleyerek tercihte bulunabilirler.

Tercih sıralamasını belirleyen adaylar, 5-20 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercih sürecini tamamlayabilirler.

YKS’DE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

YKS tercih ekranında adaylar YKS tercih ekranında adaylar en fazla 24 tercihte bulunabiliyor. Adaylar isterlerse daha az sayıda tercih yapabiliyor ve tüm tercih haklarını kullanmak gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak üst sınır 24.

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