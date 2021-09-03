Ön başvuruları mart ayında yapılan 2021 sözleşmeli öğretmenlik atamalarının sonuna gelindi. 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağı tercih sonuçları için MEB tarafından bildirilen tarihe gelindi. Peki Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama ekranı…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları için Bakanlık 3 Eylül Cuma gününü işaret etmişti. Ancak sabah saatlerinde henüz sonuçlar erişime açılmadı. Gün içinde tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan öğretmenlerin atamaları, tercihleri de göz önünde bulundurularak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Sözlü sınav puanının eşitliği durumunda KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin bozulmaması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin devam etmesi halinde ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.