2021 Yeni Biniciler Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu

Türkiye Binicilik Federasyonu takviminde Özel Unvan Yarışmaları adı altında yer alan Yeni Biniciler Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları iki gün boyunca 206 at ve binicinin katılımıyla toplam 9 yarışma koşuldu.

Yarışmaların Medya Sponsorluğunu her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, Sağlık Sponsorluğunu, güncel tıp teknolojisinin kullanıldığı tüm genel branşlarda gelişmiş tanı-tedavi üniteleri, modern tesisi ve dijital hastane modeli ile sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan ve faaliyet gösterdiği her alanda kurumsal ve güvenilir hizmet anlayışıyla fark yaratan Hastane Derindere üstlendi.

İki ayak toplamında koşulan baraj yarışmaları kapsamında elde edilen hatasız puanlara göre şampiyonların ilan edildiği organizasyonda Yeni Biniciler Türkiye Kupası Şampiyonu Mahmut Kaan Doğan oldu.

100 Cm ve 110 Cm Derindere Kupasında derece elden biniciler ödüllerini, Hastane Derindere Dış İlişkiler Kordinatörü İlknur Erdoğan’ın elinden aldı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi

70-75 Cm Kupası

1. Nazlı Doğa Demeli

2.Aslı Özoğuz

3.Burcu Bilge

4. Emir Ensari

5. Melis Demir

100 Cm Derindere Kupası

1. Deren Alkumru

2. Muhammet Fatih Çolak

3. Süleyman Ergün

4. Muhammet Fatih Çolak

5. Ayşegül Coşar

100 Cm Yeni Biniciler Türkiye Kupası 1. Ayak

1. Esmanur Özkoçak

2. Mahmut Kaan Doğan

3. Mehmet Özkoçak

4. Elisnaz Uysal

5. Talha Onur Kopuk

110 Cm Kupası

1. Alin Yazıcı

2. Mina Aslı Karabatur

3. Özhan Sezer

4. Eylül Karaduman

5. Benhür Çavdarlı

120 Cm Kupası

1. Can İnce

2. Sabriye Sevda Esirtgen

3. Güzin Serra Sengel

4. Alara Öney

5. Mert Kırık

29 Ağustos 2021 Pazar

75-80 Cm Kupası

1. Nazlı Doğa Demeli

2.Sinem Deniz

3.Zeynep Ersoy

4. Rasime Seçil Mert

5. Nazlı Doğa Demeli

100 Cm Yeni Biniciler Türkiye Kupası Final

1. Mahmut Kaan Doğan

2. İrem İnci Korur

3. Mehmet Özkoçak

4. Talha Onur Kopuk

5. Azra Çapa

110 Cm Derindere Kupası

1.Benhür Çavdarlı

2.Özhan Sezer

3.Süleyman Ergün

4.Ayşegül Coşar

5.Fatih Yeter

120 Cm Kupası

1.Can İnce

2.Mina Aslı Karabatur

3.Can İnce

4.Doğa Karaduman

5.Güzin Serra Sengel