2021 yılı Noterlik Ücret Tarifesi belli oldu

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 2021 yılında uygulanacak olan noterlik ücret tarifesini açıkladı. 2021 yılında uygulanacak olan noter ücretleri için noterlik ücret tarifesi Resmi Gazete'nin 10 Mart 2021 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Noterler, Harçlar Kanunu'na göre 2021 yılında yaptıkları işlemlerden yüzde 30'u oranında noter ücreti tahsil edecekler.

2021 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

2021 yılı en düşük noter ücreti 6,93 TL'den az olamaz.

Noter vasiyetname ücreti ve vakıf senedi düzenleme ücreti 313,53 TL

Noter yazı ücreti sayfa başı 9,50 TL

Noter çeviri ücretleri sayfa başı 78,65 TL

Noter karşılaştırma ücreti sayfa başı 9,50 TL

Noter tescil ücreti işlem başına 2,97 TL

Noter emanet hesap ücreti yıllık 21,95 TL

Noter defter tasdik onay ücreti 100 sayfaya kadar 2,97 TL, 100 sayfadan yukarı her 100 sayfa için 1,11 TL onaylama ücreti

Noter defter ara ve kapanış tasdik ücreti maktu olarak 1,11 TL,

Noter bildirim yazı ücreti 2,97 TL

Noter yol ücreti ödeneği masraflara ek olarak her gün için 37,65 TL yol ödeneği

Noter aracılık ücreti işlem başına masraflar hariç 2,12 TL



