Micro Focus Türkiye olarak 2020 yılını nasıl kapatmaya hazırlanıyorsunuz?

2020, Micro Focus için oldukça başarılı ve beklentilerinin üzerinde bir büyüme yılı olarak geride kalıyor. 2020 yılına, COVID-19 pandemisi damgasını vurdu. Teknolojiye hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde Micro Focus olarak sektörlerin ve şirketlerin kritik dijital dönüşümüne yardımcı olmaktan dolayı gurur duyduk. Müşterilerimizin BT altyapılarını dijital dönüşümle sadeleştirmek, karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine destek olmak, oluşan yeni fırsatları yakalamalarını sağlamak en önemli misyonumuz. Yenilikçi teknoloji ve çözümlerimizi müşterilerimizin bulundukları alanda hızlanmaları, işlerini geleceğe taşımaları için onlara sunduk.

Salgın dönemi hem dünyada hem Türkiye'de sizin için nasıl geçti? Öncelikleriniz neler oldu?

Sürecin en başından bu yana tüm ekipler anlık bilgilendirildi ve çalışanların kendilerini daha iyi hissedip risk almadan işlerini yapabilecekleri çalışan modellerine geçmelerini önerildi. Bizlerin önceliği her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığı oldu. Çalışanlarımız arasında yurtdışındaki çeşitli projelerde yer alan danışmanlarımız vardı, onların sağlıkla ülkeye dönüşünü ve işlerini uzaktan yapabilmelerini sağladık.

Uzaktan çalışmaya ek olarak Micro Focus olarak seyahatlerde de düzenlemeye gittik ve her türlü BT desteği için sistemsel değişiklikleri gerçekleştirdik. Uzaktan erişim ve ortak toplantı platformlarımıza ek olarak sanal bir ekip kurarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza çözüm bilgilendirmesi ve destek süreçlerini başlattık.

COVID-19 döneminde işletmelere destek olmanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda sadece müşterilerimize değil tüm ekosisteme elimizden geldiği kadar yardımcı olmak için Load Runner ürünümüzü Temmuz ayı sonuna kadar ücretsiz hale getirdik.

Yük ve performans testi çözümü olan Load Runner, aslında tam da içinde olduğumuz gibi kriz dönemlerinde fayda sağlıyor. Yeni ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülme hızı artıyor. Kriz dönemlerinde ise iş sürekliliği açısından belirli hizmetlere olan talebi karşılayabileceğinizden emin olmanız gerekiyor.

2020’de Atar Labs’ı satın alarak siber güvenlik alanında Türkiye'deki en büyük satın almayı gerçekleştirdiniz. Atar Labs, Micro Focus’a nasıl bir güç kattı?

Micro Focus, yerli siber güvenlik şirketi Atar Labs’ı satın alarak İsrail, İspanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi ülkeler arasından tercihini Türk mühendislerinden yana yaptı. Micro Focus, bu satın almayla, siber güvenlik Ar-Ge’sini bundan böyle Ankara’da yapacak. Özellikle bu dönemde Micro Focus gibi global bir yazılım devinin Türkiye’ye yaptığı Ar-Ge yatırımı çok kıymetli. Micro Focus’un benzer yatırımlarına bakınca da ülkemizin seçilmesinin, teknoloji sektörü ve istihdam için ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz.

Türkiye'yi bölgesel ölçekte teknolojinin önemli bir kesişim noktası olarak görüyoruz ve ATAR Labs'ın bölgedeki güvenlik inovasyonunda büyük rolü olduğuna inanıyoruz. ATAR Labs'ın SOAR teknolojisinin gücü, Micro Focus ArcSight'ın tehdit tespiti özellikleriyle birleşerek müşterilerimize tepki ve müdahale etkinliğini yönetmek ve otomatikleştirmek için entegre bir seçenek sunuyor. Bu tehditlere maruz kalma süresini azaltırken SecOps ekibinin etkinliğini de artırıyor.

Ayrıca bu satın alma, ülke olarak pazar potansiyelimizi de gözler önüne seriyor. Bu alımla birlikte; Atar Labs’ın kabiliyetleri Türkiye sınırlarından çıkıp dünyanın diğer ülkelerine kolaylıkla yayılabilecek.

Pilot ülke seçilmenizde hangi başarılarınız etkili oldu ve pilot ülke olmanın getirileri neler?

Birleşme sürecinin yaşandığı en kritik yıl olan 2018’de Micro Focus, Türkiye’de yüzde 15 büyüdü. 2019 yılında Türkiye’de hedeflerimizin yüzde 120 üzerine çıkarak yüzde 40 büyüme gerçekleştirdik. 2019’da çokuluslu şirketler arasında en büyük 17’nci bilişim şirketi olduk. Ayrıca Türkiye’deki en büyük 6’ncı yazılım şirketi, en büyük 8’inci hizmet şirketi olarak yer aldık.

Pilot ülke olduğumuz için hem biz hem müşterilerimiz globalden her türlü desteği öncelikli olarak alacağız. Müşterilerimizin talepleri de global olarak önceliklendirilmiş olacak. Türkiye hiç olmadığı kadar üst düzeyde görünür olacak.

Yine bu yıl Haziran ayında yaptığımız Atar Labs satın alması Türkiye’yi global düzeyde izlenen ve takip edilen bir ülke konumuna getirdi.

2020 yılında en öne çıkan teknolojiler neler oldu 2021’de hangi teknolojiler öne çıkacak?

Yapay zeka giderek işimizde önemli bir yer ediniyor. En başarılı dönüşüm projelerinde de bunun etkilerini görebiliyoruz. Öte yandan siber güvenlik, büyük veri ve bulut teknolojileri de yenilikçiliğin adresi olmaya devam ediyor. Gerek siber güvenlik gerek büyük veri gerekse bulutta yeni ürün ve hizmetler üzerine çalışıyoruz.

2021 hedeflerinizi ve yatırım planlarınızı paylaşabilir misiniz? Türkiye’de başka satın alma fırsatlarıyla da ilgileniyor musunuz?

Micro Focus, sunduğu uçtan uca çözümlerle Türkiye’deki şirketlerin stratejilerini belirlemelerine ve daha sağlıklı bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmalarına 2021’de de destek olmaya devam edecek. Bu anlamda Türkiye’deki yatırımlarımızı daha da artırarak ve yeni işbirlikleriyle büyümemizi sürdüreceğiz.

Micro Focus'un yaptığımız çalışmaları anlaması ve ATAR Labs'a yatırım yaparak kapsamlı güvenlik portföyüne eklemesinden büyük bir heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize çok daha fazla değer sunabilmemize olanak tanıyacak inorganik büyüme fırsatları önümüze çıkabilir.

Salgın dönemi sonrasında hangi alanlarda yoğunluk yaşanacak ve Micro Focus bunlardan hangilerine odaklanacak?

ATAR Labs'ı satın almamız aslında çok önemli bir ipucu. ATAR Labs’ın gelişmiş güvenlik çözümü, tekrarlanan etkinliklerin otomatik hale getirilmesini, güvenlik analizi verimliliğinin artmasını ve SLA, iş yükü ve yatırımın geri dönüşü analizi dahil olmak üzere kapsamlı Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) analizi sağlayan temel yetenekleri beraberinde getiriyor. Bu satın almayla birlikte Güvenlik Yönetimi, Otomasyonu ve Müdahalesini (SOAR) mevcut ArcSight tehdit tespit yetenekleriyle bir araya getiren Micro Focus, müşterilerine tepki ve müdahale etkinliklerini otomatikleştiren, tehditlere maruz kalma süresini azaltan ve SecOps ekiplerinin verimliliğini artıran entegre seçenekler sunacak.

Bir diğer odak alanımız şirketlerin KVKK ve GDPR uyum süreçlerini kendi çözüm ve yazılımlarımızla başarılı projelere dönüştürmek. Bu kapsamda havayolu ve finans gibi sektörlerde öncü firmalar ile çok başarılı projeler gerçekleştirdik. Bu alanda önemli projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Tüm dünyada büyük bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Ancak bu dijital dönüşüm BT operasyonlarını daha karmaşık ve izlenmesi zor bir hale getiriyor. Diğer taraftan toplanan verilerin miktarı da her geçen gün artıyor ve devasa bir boyuta geliyor. Yapay zeka, milyonlarca veri kümesini herhangi bir insan müdahalesi olmadan inceleyebilme kapasitene sahip.

Özellikle önümüzdeki dönemde otomasyon açısından en kilit teknolojilerden biri haline gelecek. 2021 yılında birçok şirket BT operasyonlarına ve diğer süreçlerine AIOps'u entegre etmeye devam edecek.





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