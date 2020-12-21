2021 yılında bizi neler bekliyor?

Hem bireysel hem de kollektif alanda, yaşadığımız dönemin kalitesi ve konu başlıkları hakkında bize net bilgiler verir. Yeni yıla girmeden çok kısa bir süre önce, 17 Aralık 2020'de Satürn Kova burcuna geçiş yaptı ve 8 Mart 2023’e kadar bu burçta kalacak.

Kova burcu yeni icatlar, sosyal yardım, sivil toplum kuruluşları, gruplar, dernekler, marjinallik, teknoloji, gelecek, uzay ve bilim ile ilgili konuları sembolize eder. İnsan hakları, toplumsal haklar, hak, adalet, özgürlük konuları dediğimizde aklımıza Kova burcu gelir.

Satürn’ün Kova burcuna geçişiyle birlikte kalıplaşmış her türlü toplumsal düzeni ve alışkanlığı sorgulayacağımız bir döneme giriyoruz. Kova enerjisi hümanizmi temsil eder. Özgürlükçüdür, devrim sever ve bu yüzden de isyanlarla bağdaştırılır. Satürn’ün bu alandan geçişi, hak, adalet, eşitlik ve özgürlük konularını bize sorgulatacak ve kuşkusuz hayatlarımıza yeni bir düzen getirecek.

Sosyal eşitlik dönemi

Dünya genelinde, sosyal eşitlik, ifade özgürlüğü, hak, adalet arayışlarının artacağı bu dönemde bol bol işçi haklarını, gelir düzeylerindeki adaletsiz dağılımları, dışlanan, kabul görmeyen grupların veya bastırılmış insanların hak arayışlarını göreceğiz.

Satürn’ün Kova burcuna geçişiyle birlikte Türkiye ve Dünya’da devlet sınırları, bağımsızlık konuları, sınıfsal mücadeleler, işçi hakları, isyanlar, ayaklanmalar, bölünmeler, özgürlük savaşları, bireylerin düşünce, konuşma, yazma gibi ifade özgürlüğünü kapsayan konuların, hak arayışlarında artışlar meydana gelebilir.

İleri teknoloji dönemi

Bilgi, eğitim, teknoloji konuları kabuk değiştiriyor. Bildiklerimizin ötesinde bambaşka bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki günlerde teknolojik gelişmelerin hızını takip etmekte zorlanacağız. Çok farklı boyutlara şahit olacağımız, uzayda yeni keşifler yapacağımız bu dönem, adeta bize teknolojik bir sıçrama yaşatacak. Yapay zekaları konuştuğumuz, datanın çok önem kazandığı fiziksel ve duygusal temasın azaldığı her şeyin dijitalleştiği bir döneme giriş yapıyoruz.

Sosyal medya ve internet

Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, internet ve sosyal medya kullanımlarına yepyeni kurallar, kısıtlamalar ve kanunlar gelebilir. Siber saldırıların artabileceği bu dönemde kişisel hesaplarımızı ve gizliliğimizi korumak için yeni arayışlara girebilir, datalarımızın güvenliğine yönelik satın alımlarımız ve danışmanlık ihtiyaçlarımız artabilir.

Havacılık sektörü

Satürn ve Jüpiter’in Kova burcuna geçişiyle birlikte havacılık sektöründe büyük değişimlerin olacağını, yeni kuralların, kanunların ve prosedürlerin geleceğini söyleyebiliriz. Özellikle havayolu ulaşım sektörünün önümüzdeki iki yıl boyunca ekonomik açıdan sıkıntılı bir döneme giriş yapacağını, sektörel anlamda yeni bir düzen geleceğini ve bazı havayolu firmalarının iflaslarına veya el değişimlerine şahit olabiliriz. Ayrıca uçak kazaları risklerinin fazla olduğu bir dönem olabilir.

Doğal afet riskleri

2021’in en önemli göksel olaylarından bir tanesi de Satürn ve Uranüs arasında oluşan gergin açılar olacak. Şubat, haziran ve aralık aylarında Satürn’ün, Boğa burcundaki Uranüs'le yaptığı zorlayıcı açılar deprem, sel, tsunami, kasırga gibi doğal afet riskleri tetikleyebilir.

Kendini değil, toplumu düşünen kazanır

Kollektifin, toplumun, insanın ve insan haklarının önem kazandığı bir döneme giriyoruz. Artık sadece kendimizi değil, toplumu da düşünmemiz gereken oldukça kritik bir dönemden ve sınavdan geçeceğiz.

21 Aralık itibarıyla yepyeni bir yolculuğa çıkış yapıyoruz. Çıktığımız bu yolculukta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Uzun ve geri dönüşü olmayan macera ve keşif dolu bu yolculuğa çıkarken, bavulunuza almayı unutmamanız gereken şeyler;

Doğa dostu ol, doğaya iyi davran,

Dünya’yı koru, gelecek nesilleri düşün,

Daha az tüket, daha çok üret,

Topluma faydalı olacak şeyler için çabala,

Vizyonel ol, teknolojiyi yakından takip et.





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