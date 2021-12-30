Bilim & Teknoloji 2021 yılında en çok oynanan oyunlar listelendi

2021 yılında en çok oynanan oyunlar listelendi

Bilim & Teknoloji

2021 yılında en çok oynanan oyunlar listelendi

Valve'nin dijital oyun platformu Steam, 2021'in en iyileri listesini açıkladı. Şirket ayrıca en çok kazanan oyunları da belirledi.

30 Aralık 2021, Perşembe 09:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Valve, dijital oyun platformu Steam’in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu.

Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:

  • Apex Legends
  • PUBG: Battlegrounds
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Battlefield 2042
  • Naraka: Bladepoint
  • Dead by Daylight
  • Destiny 2
  • New World
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • Valheim
  • Dota 2
  • Grand Theft Auto 5

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kur korumalı mevduattaki net kazanç
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oyunseverler için Xbox belgeseli "Power On: The Story of Xbox"