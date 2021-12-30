2021 yılında en çok oynanan oyunlar listelendi
Valve'nin dijital oyun platformu Steam, 2021'in en iyileri listesini açıkladı. Şirket ayrıca en çok kazanan oyunları da belirledi.
30 Aralık 2021, Perşembe 09:43 Son Güncelleme:
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Valve, dijital oyun platformu Steam’in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu.
Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:
- Apex Legends
- PUBG: Battlegrounds
- Counter-Strike: Global Offensive
- Battlefield 2042
- Naraka: Bladepoint
- Dead by Daylight
- Destiny 2
- New World
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Valheim
- Dota 2
- Grand Theft Auto 5
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