Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “En uç meteorolojik değerlerin” derlendiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilere göre geçen yılın en sıcak günü 49,1 dereceyle 20 Temmuz’da Şırnak Cizre’de, en soğuk günü ise eksi 39,2 dereceyle 23 Ocak’ta Van Çaldıran Bezirhane köyünde yaşandı. Geçen yıl en yüksek günlük toplam yağış metrekareye 396,1 kilogramla Antalya Kemer Ovacık köyünde ölçülürken, en yüksek kar kalınlığı ise 21 Şubat’ta Van Bahçesaray Kirapit Tepesi’nde 200 santimetre olarak ölçüldü. 2021’de en yüksek rüzgâr hızı Niğde Ulukışla Bolkar Dağı’nda kaydedilirken en yüksek deniz suyu sıcaklığı Antalya’da, en düşük deniz suyu sıcaklığı ise Çanakkale Uğurlu’da ölçüldü.

EN YÜKSEK SICAKLIK 49,1 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Türkiye genelinde bin 888 gözlem istasyonundan alınan verilerin değerlendirilerek 2021 yılı meteorolojik uç değerlerin hazırlandığını kaydeden Bakan Murat Kurum, geçen yılın en sıcak gününün 49,1 dereceyle 20 Temmuz’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşandığını, aynı gün ikinci ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin 47,8 dereceyle Diyarbakır Bismil, üçüncü ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin 47 derece ile yine aynı gün Mardin Nusaybin olduğunu belirtti. Bakan Kurum, il merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklığın ise Aydın’da gerçekleştiğini, 3 Ağustos’ta kentteki termometrelerin 45,1 dereceyi gösterdiğini söyledi.

2021 yılının en soğuk gününün ise 23 Ocak’ta deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van Çaldıran Bezirhane köyünde yaşandığını ifade eden Bakan Kurum, “Geçen yılın en soğuk gününü yaşayan Bezirhane köyünde termometreler eksi 39,2 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise eksi 36 derece ile yine aynı gün, deniz seviyesinden bin 745 metre yüksekte olan Ağrı Taşlıçay’da ölçüldü. Eksi 36 dereceyi yine aynı gün deniz seviyesinden bin 830 metre yüksekteki Erzurum Tekman Hacı Ömer Köyü gördü. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise Ağrı’ya ait. Ağrı’da 23 Ocak’ta termometreler eksi 34,5 dereceyi gösterdi.” dedi.

2021 yılında Türkiye’nin sel felaketleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Murat Kurum, geçen yılın günlük toplam yağış miktarında rekorun Antalya’ya ait olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:

“Antalya Kemer Ovacık Köyü’nde 31 Aralık günü metrekareye 396,1 kilogram yağış düştü. İkinci en yüksek yağış miktarı ise aynı gün metrekareye 337,4 kilogram ile Antalya Korkuteli Orman Sahası istasyonunda ölçüldü. Üçüncü en yüksek yağış ise Bartın’a ait. Bartın ili Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 11 Ağustos’ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise 24 Eylül’de 141,6 kilogram ile Rize’de gerçekleşti.”

2021 yılının en yüksek kar kalınlığının ise 21 Şubat’ta deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yükseklikte bulunan Van Bahçesaray Kirapit Tepesi’nde 200 santimetre olarak ölçüldüğünü açıklayan Bakan Kurum, deniz seviyesinden 2 bin 230 metre yüksekte bulunan Rize’nin İkizdere Çağrankaya Yaylası’nda ise 23 Ocak’ta yapılan ölçümde kar kalınlığının 196 santimetre olduğunu ifade etti.

Kurum, il merkezleri içinde en yüksek kar yüksekliğinin ise 190 santimetre ile 20 Ocak’ta Bitlis’te ölçüldüğünü söyledi.

27 Ocak’ta rüzgârın hızının zirveye ulaştığını, Niğde Ulukışla Bolkar Dağı’nda rüzgâr hızının saatte 176 kilometre olarak ölçüldüğünü dile getiren Murat Kurum, “Aynı tarihte Ordu Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi’nde rüzgârın hızı saatte 175 kilometre olurken, aynı gün Giresun Dereli Kümbet Yaylası’nda rüzgâr hızı değerinin saatte 161,6 kilometre olduğu görüldü. İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgâr hızı 12 Mart’ta saatte 122,2 km ile Kahramanmaraş’ta ölçüldü.” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deniz suyu sıcaklıkları verilerinde ise en yüksek sıcaklığın 6 Eylül’de Antalya’da 33 derece, en düşük sıcaklığın ise 11 Ocak’ta Çanakkale Uğurlu Liman Feneri istasyonunda 3,4 derece olarak ölçüldüğünü sözlerine ekledi.

İHA



