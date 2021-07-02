Dünya 2021 yılının ilk kasırgası oluştu! Hızla ilerliyor

2021 yılının ilk kasırgası oluştu! Hızla ilerliyor

Dünya

2021 yılının ilk kasırgası oluştu! Hızla ilerliyor

Atlantik Okyanusu üzerinde 2021 yılının ilk tropikal kasırgası oluştu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 2021 kasırga sezonunun ilk kasırgası Elsa’nın Barbados Adaları’nın yaklaşık 65 kilometre batısında oluştuğunu belirtti.

02 Temmuz 2021, Cuma 19:05 Son Güncelleme:
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Elsa’nın Puerto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba’ya doğru saatte 120 kilometre hızla ilerlediği ve önümüzdeki salı Florida’ya ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Ulusal Kasırga Merkezinden kıdemli uzman Jack Beven, Elsa’nın Karayip Adaları’nı vurduktan sonra zayıflama ihtimali olduğunu dikkati çekerek, "Yine de Florida’nın bazı bölümlerinde önümüzdeki hafta başlarında sahilde fırtına kabarması, aşırı fırtına ve yağış etkisi riski var." uyarısında bulundu.

AA

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