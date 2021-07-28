Üniversite sınavı sonuçlarını öğrenen adaylar, 2021 YKS baraj puanı kaç? YKS barajı için TYT, AYT baraj puanı ne kadar, kaç net gerekir? Araştırması yapmaya başladı. Bilindiği üzere bir yüksek öğretim kurumuna yerleşebilmek için öncelikle YKS baraj puanını geçmek gerekiyor. Peki, YKS barajı için TYT, AYT baraj puanı ne kadar, kaç net gerekir? İşte ayrıntılar…

YKS BARAJI İÇİN TYT, AYT BARAJ PUANI NE KADAR?

YKS sınavı, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşuyor. YKS baraj puanı için de bu sınavlardan alınacak puanlar baz alınıyor.

TYT’de baraj puanı 150’dir ve 150 ve üzerinde puan alanlar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.

TYT sınavında 150 ve üstü puan alan adaylardan SÖZ, SAY, DİL ve EA, puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üstü olmayan adaylar ise sadece ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

TYT, AYT BARAJINI AŞMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

2020 TYT sonuçlarına göre: 10 Türkçe, 2,25 Sosyal Bilimler ve 1,75 Temel Matematik neti olmak üzere 14 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 7,25 Türkçe, 4 Sosyal Bilimler ve 3 Temel Matematik neti olmak üzere toplam 14.25 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 14,5 Sosyal Bilimler neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 7 Türkçe, 3 Temel Matematik ve 3,75 Fen Bilimleri neti olmak üzere 13,75 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 14,25 Fen Bilimleri neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 14 Temel Matematik neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 13,75 Türkçe neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

Yukarıda yer alan puanlamada da belirtildiği üzere, 2021 TYT sınavında puan barajı için 13,75 ile 14,5 arasında net yapmak yeterli olacaktır.