2021 YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde gerçekleşmişti. Tek bir sorunun bile büyük fark yarattığı sınava üniversite adayları sorulara doğru cevap vermek için ter döktü. Peki, YKS birincileri kimler? 2021 YKS birincisi kim oldu? YKS’de kaç kişi birinci oldu? İşte ayrıntılar…

2021 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

2021 YKS birincisine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS birincisi olan illeri paylaştı...

2021-YKS Birincilerimizin İlleri

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:

Sayısal:Adana

Eşit Ağırlık:Konya

Sözel:Adana

YDT birincileri:

Almanca:Balıkesir

Arapça:Konya

Fransızca:İstanbul

İngilizce:İstanbul

Rusça:Bursa

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖYSM Başkanı Halis Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna yönelik yaptığı bilgilendirmede,

“Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 adayın katılacak.

27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak.

27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girecek.” ifadelerini kullanmıştı…