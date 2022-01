PlayStation Blog, 2021 yılında PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları açıkladı. FIFA, Call of Duty ve GTA gibi popüler oyunlar, ilk sıralardaki yerini alırken, Avrupa’da aralıkta çıkmasına rağmen Among Us da listede kendine yer buldu.

2021'de en çok indirilen oyunlar PS5

FIFA 22

Call of Duty: Vanguard

FIFA 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Battlefield 2042

Among Us

Kena: Bridge of Spirits

FAR CRY 6

It Takes Two

Assassin’s Creed Valhalla

2021'de en çok indirilen oyunlar PS4