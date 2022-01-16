2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu
PlayStation Store’da 2021’in en çok indirilen oyunları belli oldu. Listeye göre 2021’in en çok indirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları arasında FIFA ve Call of Duty gibi popüler oyunların yanı sıra Among Us da listede yer aldı.
16 Ocak 2022, Pazar 09:17 Son Güncelleme:
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PlayStation Blog, 2021 yılında PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları açıkladı. FIFA, Call of Duty ve GTA gibi popüler oyunlar, ilk sıralardaki yerini alırken, Avrupa’da aralıkta çıkmasına rağmen Among Us da listede kendine yer buldu.
2021'de en çok indirilen oyunlar PS5
- FIFA 22
- Call of Duty: Vanguard
- FIFA 21
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Battlefield 2042
- Among Us
- Kena: Bridge of Spirits
- FAR CRY 6
- It Takes Two
- Assassin’s Creed Valhalla
2021'de en çok indirilen oyunlar PS4
- FIFA 22
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- FIFA 21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- The Crew 2
- Red Dead Redemption 2
- The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
- Call of Duty: Vanguard
- The Forest
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