Pratik Bilgiler 2021'de her yerde göreceğimiz en yeni patik modelleri

2021'de her yerde göreceğimiz en yeni patik modelleri

Pratik Bilgiler

2021'de her yerde göreceğimiz en yeni patik modelleri

Klasik patiklerin demode olduğu bugünlerde yepyeni patik modelleri ile karşınızdayız. İster kendiniz için örebileceğiniz isterseniz ticari amaçla yeni modeller keşfedeceğiniz en yeni patik modelleri oldukça beğeniliyor. İşte 2021'de her yerde göreceğimiz en yeni patik modelleri...

11 Aralık 2020, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
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Farklı iplik ve farklı renklerde kendine hayran bırakacak güzellikte 2021'in en yeni patik modelleri haberimizde.

Tabanlı patikler 2021'in vazgeçilmezi

Günün önemli manşetleri için tıkla

https://www.instagram.com/p/B8Yz3E9h6gZ/


3 boyutlu çiçekler oldukça moda

https://www.instagram.com/p/CIWUJC4H64-/


Bu kış sizi çorap patikler ısıtacak


https://www.instagram.com/p/B71gOufhhHY/


https://www.instagram.com/p/CIoHbq2Dcjv/


Terlikleri unutturacak patikler


https://www.instagram.com/p/CIoW9kxHpn9/


2021'in en moda patiklerinden biri ise babet modeller


https://www.instagram.com/p/B7EVaXXgH4p/


https://www.instagram.com/p/CIlTfO-l5Xb/


https://www.instagram.com/p/CInGNYoH6G2/



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