Modellerine hayran kalacağınız, görenin dönüp bir daha bakacağı 2021 yelek modelleri için haberimize bir göz atın.

2021 yelek modelleri

Kesme yarım kol modası

İlmek bölümünü lastikli yapmak

Farklı örgü teknikleri





















3D modeller





Saç örgüsü

Tığ ile yapılan yelekler













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