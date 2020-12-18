2021'de her yerde göreceğimiz yelek modelleri
Evde kendi yeleğinizi tasarlayan bir yeteneğe sahipseniz 2021 yelek modelleri işinize çok yarayacak. Farklı renk ve desenlerle yapabileceğiniz 2021 yelek modelleri haberimizde.
18 Aralık 2020, Cuma 17:30 Son Güncelleme:
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Modellerine hayran kalacağınız, görenin dönüp bir daha bakacağı 2021 yelek modelleri için haberimize bir göz atın.
2021 yelek modelleri
Kesme yarım kol modası
https://www.instagram.com/p/CIWJIa-FCpd/
İlmek bölümünü lastikli yapmak
https://www.instagram.com/p/CI8J8KThD7x/
Farklı örgü teknikleri
https://www.instagram.com/p/CI8HAQnnuD6/
https://www.instagram.com/p/CI76rUznlGG/
https://www.instagram.com/p/CI6uOipHi2S/
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https://www.instagram.com/p/CI6XbGDHZpF/
3D modeller
https://www.instagram.com/p/CI8FVTgB7dd/
https://www.instagram.com/p/CI8F4ikj_bx/
Saç örgüsü
https://www.instagram.com/p/CI7vpSWH9GS/
Tığ ile yapılan yelekler
https://www.instagram.com/p/CI75zVzn7lI/
https://www.instagram.com/p/CITjlW4nGZd/
https://www.instagram.com/p/CBKiJ_PHbY5/
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