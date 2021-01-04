Ekonomi 2021'de kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

2021'de kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Ekonomi

2021'de kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu. Böylece ocak ayında konut için kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için de zam oranı belli oldu.

04 Ocak 2021, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Memur ve emeklilerin maaşlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 artarak 2020 yılı enflasyonu yüzde 14,6 oldu.

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TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

Kira zam oranı yüzde 12,29 olacak 

Bu rakamla, ocak ayında konut için kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 12,28 olacak.

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