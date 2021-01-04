Memur ve emeklilerin maaşlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 artarak 2020 yılı enflasyonu yüzde 14,6 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

Kira zam oranı yüzde 12,29 olacak

Bu rakamla, ocak ayında konut için kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 12,28 olacak.







