2021’de ne okuduk, ne dinledik, ne izledik?

Dünyanın en büyük dijital müzik platformu Spotify, IMDb ve e-ticaret sitesi Amazon, 2021’de en çok dinlenen şarkıları, en çok okunan kitapları ve en çok izlenen film ve dizileri listeledi. Biz de sizler için derledik. Yeni yılda hayal ettiğiniz tüm güzellikler sizinle olsun.

Kulaklarımızın pası işte böyle silindi

Bu yıl Türkiye’de en çok dinlenen müzik türleri arasında rap, pop, rock ve indie (bağımsız rock) öne çıktı.

En çok dinlenen şarkıcılar

1- Bad Bunny, 2- Taylor Swift, 3- BTS, 4- Drake, 5- Justin Bieber

En çok dinlenen şarkılar

1- Drivers License-Oliva Rodrigo, 2- Montero-Call By Your Name,

3- Stay-Justin Bieber/Rid Larol, 4- Good 4 U, Olivia Rodrigo, 5- Levitating (Feat,DaBaby)-Dua Lipa

En çok dinlenen albümler

1- Sour-Olivia Rodrigo, 2- Future Nostalgia – Dua Lipa, 3- Justice – Justin Bieber, 4- Equals-Ed Sheeran, 5- Planet Her – Doja Cat

En çok dinlenen Türk şarkıcılar

1- Ezhel, 2- UZI, 3- Sezen Aksu, 4- Duman, 5- Çakal

En çok dinlenen Türkçe şarkılar

1- Bilmem mi? - Sefo, 2- Seni Dert Etmeler-Madrigal, 3- Krvn – UZI, 4- Bul Beni-Ezhel, 5- Martılar – Edis

Türkiye’de en çok dinlenen albümler

1- Kan – Uzi, 2- Begefendi – BeGe, 3- Belki Alışmam Lazım – Duman, 4- Özlüce Trap Boys- Reckol, 5 – Made In Turkey – Murda

Bu sene sinema ve dizilere doyduk

En çok izlenen filmler

1 – Dune

2 – The Suicide Squad

3 – Eternals

4 - Mortal Kombat

5 - Zack Snyder’s Justice League

6 - Godzilla vs. Kong

7 – Black Widow

8 - Army of the Dead

9 – Cruella

10 - Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

En çok izlenen diziler

1 - Aspirants (Puanı: 9.7)

2 – Dhindora (Puanı:9.7)

3 – Arcane (Puanı: 9.3)

4 – Clarkson’s Farm (Puanı: 9.1)

5 – Mumbai Diaries (Puanı: 8.9)

6- Dexter: New Blood (Puanı: 8.9)

7 – Invincible (Puanı: 8.7)

8 – It’s A Sin (Puanı: 8.7)

9 – Mare of Easttown (Puanı:8.5)

10- Young Royals (Puanı: 8.5)

Kitap kurtlarının damak zevki burada!

En çok satan ve okunan kitaplar

1 – 1984 - George Orvell

2 – Altıncı Koğuş – Anton Pavloviç Çehov

3 – Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo

4 – Dune – Frank Herbert

5 – Fahrenheit 451 – Ray Bradburt

6 – Hayvan Çiftliği – George Orwell

7 – İnsan Neyle Yaşar – Lev Nikolayeviç Tolstoy

8 – Mutlu Olma Sanatı – Arthur Schopenhauer

9 – Suç Ve Ceza – Fyodor Dostoyevski

10 – Zacharius Usta – Jules Verne

11 - Veba Geceleri – Orhan Pamuk

12- Kayıp Tanrılar Ülkesi – Ahmet Ümit

13 – Var Mısın? – Doğan Cüceloğlu

14 – Yakın Tarihin Gerçekleri – İlber Ortaylı

15 – Balıkçı ve Oğlu – Zülfü Livaneli