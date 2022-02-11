Uzay yarışında ülkeler kıyasıya bir mücadele verirken, özellikle ABD ve Çin yapılan çalışmalarla adından söz ettiriyor. Şimdi ise her iki ülkenin geçen yılki uzay karnesi gündemde.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nin (CASC) yayımladığı rapora göre, geçen yıl uzaya 55 fırlatış gerçekleştirildi. 103 aracın uzaya çıkarıldığı fırlatışlarla Çin, bu alanda dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Fırlatışlarda uzaya toplam 191.19 ton yük taşındı.

ABD, 51 fırlatışta uzaya 403.34 ton yük çıkararak ağırlık bakımından ilk sırada yer aldı.