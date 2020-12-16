Veri merkezleri uzun zamandır yüksek kullanılabilirlik standartlarına sahipti, ancak şu an yaşanan kamu hizmetlerine dönme durumu iki şekilde fark edilecek. Birincisi, kırsal ve uzak bölgelerde de ağ kullanılabilirliğine ilişkin yüksek beklentiler oluşacak ve önemli uygulamalar, nüfusun daha büyük bir kısmına ulaşacak. Bu değişim, ağın sınır uçlarında bile sürdürülebilirliği sağlamak için veri merkezleri üzerindeki baskıyı artıracak. İkincisi, her türlü geleneksel veri merkezi hizmet süresi ölçüsü kadar, giderek daha dağıtık hale gelen hibrit ağlarda bağlantıları sağlama ve koruma becerisi bir gereklilik haline geldiğinden, kullanılabilirlik ve bağlanabilirlik arasındaki ayrımlar ortadan kalkacak.

Vertiv Baş Strateji ve Geliştirme Sorumlusu Gary Niederpruem, “Veri merkezleri bir süredir temel hizmet olmaya doğru ilerliyor, ancak pandemi, diğer kamu hizmetlerinde yaygın olan resmi koruyucu önlemlere yönelik ihtiyacı belirginleştirdi. Evden çalışma bunun bir parçası olmasına rağmen, konu sadece bununla ilgili değil. Daha önemlisi, bu durum, uzaktan sağlık hizmetlerine ve sağlığa yönelik artan ihtiyaç, gelişmiş e-ticaret, küresel telekomünikasyon ve kitle iletişim araçları gibi en yaşamsal biçimlerinde dijital ekonomiyi desteklemekle ilgili” şeklinde konuştu.

COVID-19, yeni evden çalışma modelini destekleyen iş gücü ve BT ekosistemi üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacak. Vertiv uzmanları, BT altyapısına yapılan salgın sebepli yatırımın devam etmesini ve artarak, daha güvenli, güvenilir ve verimli uzaktan çalışma yeteneklerini ortaya çıkaracağını öngörüyor. Uzaktan görünürlük ve yönetim, bu evden çalışma modellerinin başarısı için büyük önem taşıyacak. Yerinde servis çağrılarına olan ihtiyacı asgariye indiren uzaktan hizmet yetenekleri şimdiden ortaya çıktı ve bu uygulamalar pandemiden sonra da hayatımızda olacak. Krizin erken dönemlerinde atılan ihtiyatlı adımlar, salgın 2021'de sürdükçe hızlanacak ve kuruluşlar bu değişiklikleri geçici bir değişim olarak değil, çalışma ve iş yapma biçimlerimizde kalıcı bir değişiklik olarak kabul edecek. Zamanla, yüz yüze ve uzaktan yapılanlar arasındaki farklar da değişirken, bu değişiklik, sahadaki varlıklarını asgariye indirmek isteyen müşteriler tarafından yönlendirilecek. Bu durum, karar almak için bağlanabilirlik, uzaktan izleme, veri analizi ve hatta yapay zeka gibi teknolojileri önceliklendirecek.

Günümüzün sınır bilişim yapıları daha kritik ve daha karmaşık, işlevsel olarak geçmişin yüceltilen BT bölümlerinden ziyade veri merkezinin bir uzantısı olarak işlev görüyor. Bu alanlardaki maliyet ve karmaşıklık, en iyi veri merkezi uygulamalarının hayata geçirilmesini engelledi, ancak bu durum değişiyor. Vertiv uzmanları, bu sınır bilişim tesislerine hiper ölçek ve kurumsal düzeyde yetenekler getirmeye yönelik sürekli bir odaklanma bekliyor. Daha fazla zeka ve kontrol, kullanılabilirlik ve termal yönetime daha fazla vurgu ve sistemler arasında enerji verimliliğine daha fazla dikkat edilmesi de bu duruma dahil olacak.

5G dönüşümünde enerji tüketimi ve verimliliğine odaklanılacak

5G planlamasının ve lansmanlarının ilk aşamasında, tartışma haklı olarak teknolojinin artan bant genişliği ve azalan gecikme süresi gibi nihai faydalarına ve ortaya çıkaracağı uygulamalara odaklandı. Ancak birçok ülke, 2021'de 5G geçişine başladığında ve ilk benimseyenler genişleme ve ölçeklendirmeye gittikçe, odak noktası, 5G'nin getirdiği önemli enerji tüketim artışlarına ve daha verimli ve etkili dağıtım stratejilerine kayacak. 5G'nin vaadini tam olarak gerçekleştirmek için gerekli olan ağ yoğunlaştırma, kaçınılmaz olarak artan enerji taleplerine katkıda bulunuyor. Gereken tüketimin 4G'den 3,5 kat fazla olduğu tahmin ediliyor. Önümüzdeki yıl, daha verimli ürün ve uygulamaları keşfederek enerji tüketimindeki bu önemli artışı yönetmeye daha fazla odaklanılacak.





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