2021’e sürprizlerle başlıyoruz

“Uzun zamandır devam eden acente segmentasyon yapısını 2021 itibarıyla değiştiriyoruz. Acente segmentasyonumuzu üretim ve kârlılığa dayalı avantajlar sunan dinamik bir yapı haline getirdik. Segment kriterlerine bağlı olarak sektörde bugüne kadar sunulmamış birçok farklı ödüllendirme sistemini hayata geçiriyoruz. Yeni kriterlerin şeffaf ve ulaşılabilir olmasına özellikle dikkat ettik ve tüm acentelerimizin yararlanması için özel çaba sarf edeceğiz.”

Pandemi acenteleri derinden etkiledi

Yaşanan pandemi sürecinde ekonomik ve diğer nedenlerle oluşan poliçe kayıplarının, sektörün en büyük prim üretimine sahip satış kanalı olan acenteleri derinden etkilediğine dikkat çeken Demir, “Generali Sigorta olarak, bu kritik dönemde ‘Hayat boyu ortaklarımız’ olan acentelerimize tüm olanaklarımız ile geniş bir yelpazede destek vermeye gayret ettik. Sektörün bugün ve gelecekte değişmez en büyük satış kanalı acenteler. Yıllar içerisinde acentelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, kazanç alanlarını geliştirecek bir aksiyon aldık. Gelecek yıllarda da acentelerimize daha fazla yatırım yapacağız. Grubumuzun deneyimi ve gücü ile sigorta sektörünün ilk defa tanışacağı birçok yenilikle acentelerimizi buluşturmak istiyoruz. Tüm mesaimizi buna harcıyoruz” dedi.

Eğitimler tüm hızıyla sürecek

“Acentelerin dijitalleşmesi için yatırımlar yapan, bu alanda acentelerini eğitmeye ve geliştirmeye çalışan bir şirketiz” diyen Demir, şunları söyledi: “Acentelerimize ‘geleceğin acentesi’ olabilme yolunda tüm olanaklarımız ile destek vermeye gayret ediyoruz. Bu amaçla, eğitim süreçlerimizi dijital ortama uyumlu hale getirerek acentelerimize tüm branşlarda eğitimler verdik. Eğitimlere bugüne kadar 800 katılımcı iştirak etti. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde hem yazılı hem de sözlü olarak aldığımız geri bildirimlerle süreçlerimizde birçok iyileştirme yaptık. Acentelerimizin gelişimini amaçlayan bu eğitimlerimiz tüm hızıyla sürecek.”

Acentelere dijital pazarlama desteği devam edecek

Demir, “Eğitimlerin yanı sıra acentelerimizin dijital dünyada paylaşabilmeleri, ürün ve hizmetleri hedef kitleleriyle buluşturabilmeleri için dijital pazarlama alanında destekler de sunduk. Sosyal medya hesaplarından kolayca paylaşacakları postlar ve sunduğumuz dijital ipuçlarıyla acentelerimizin dijital dünyada da var olmalarını ve sürekliliklerini sağlamayı amaçladık. 2021 yılında da acentelere dijital dünyada pazarlama desteği sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dijitalleşme 2021’de etkisini artıracak

Sigorta sektörü için acentelerin önemli bir varlık, önemli bir güç olduğuna vurgu yapan Demir, “Pandemi sürecinin tüm sektörlere ve iş yapış biçimlerine getirdiği zorluklar acenteleri de etkiliyor. Bu etkiler 2021 yılında da devam edecek. 2021 ve sonrasındaki dönem beraberinde farklı iş yapış biçimleri kadar, farklı müşteri beklentilerini de beraberinde getiriyor. Bu noktada öncelikle acentelerin dijitalleşme süreçlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor. 2021’de her meslekte olduğu üzere, geleceğin acente mesleğinde de dijitalleşme önemini artıracak ve merkezdeki unsurlardan biri olacak” dedi.