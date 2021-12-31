Apptopia, 2021 yılının en popüler uygulama ve oyunlarının listesini yayınladı. Sıralama yapılırken Android ve iOS platformları birlikte değerlendirildi.

2021’in en popüler uygulaması 656 milyon kez indirilen TikTok oldu. İkinci sırada ise 545 milyon indirme sayısına ulaşan Instagram var. Facebook, 416 milyon indirme ile üçüncü sırada bulunuyor.

2021'in en popüler 10 uygulaması

TikTok - 656 milyon

Instagram - 545 milyon

Facebook - 416 milyon

WhatsApp - 395 milyon

Telegram - 329 milyon

Snapchat - 327 milyon

Zoom - 300 milyon

Messenger - 268 milyon

CapCut - 255 milyon

Spotify - 203 milyon

Apptopia ayrıca 2021'in en popüler oyunlarını da sıraladı. Listenin en tepesinde Subway Surfers var.

2021'in en popüler 10 oyunu