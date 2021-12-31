2021'in en çok indirilen uygulama ve oyunları belli oldu
Apptopia, 2021'de en çok indirilen uygulama ve oyunların listesini yayınladı. Android ve iOS platformlarında listenin ilk sırasında TikTok yer alıyor.
31 Aralık 2021, Cuma 10:58 Son Güncelleme:
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Apptopia, 2021 yılının en popüler uygulama ve oyunlarının listesini yayınladı. Sıralama yapılırken Android ve iOS platformları birlikte değerlendirildi.
2021’in en popüler uygulaması 656 milyon kez indirilen TikTok oldu. İkinci sırada ise 545 milyon indirme sayısına ulaşan Instagram var. Facebook, 416 milyon indirme ile üçüncü sırada bulunuyor.
2021'in en popüler 10 uygulaması
- TikTok - 656 milyon
- Instagram - 545 milyon
- Facebook - 416 milyon
- WhatsApp - 395 milyon
- Telegram - 329 milyon
- Snapchat - 327 milyon
- Zoom - 300 milyon
- Messenger - 268 milyon
- CapCut - 255 milyon
- Spotify - 203 milyon
Apptopia ayrıca 2021'in en popüler oyunlarını da sıraladı. Listenin en tepesinde Subway Surfers var.
2021'in en popüler 10 oyunu
- Subway Surfers - 191 milyon
- Roblox - 182 milyon
- Bridge Race - 169 milyon
- Garena Free Fire - New Age - 154 milyon
- Among Us - 152 milyon
- Hair Challenge - 138 milyon
- Join Clash - 136 milyon
- 8 Ball Pool - 130 milyon
- Ludo King - 125 milyon
- Candy Crush Saga - 119 milyon