2021’in ilk festivali Milyonfest Online başlıyor
2021 yılının ilk müzik festivali Milyonfest Online, 14-18 Ocak arasında online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo’da gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca canlı yayınlanacak festivalde 15 sanatçı sahne alacak.
07 Ocak 2021, Perşembe 12:55 Son Güncelleme:
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Milyon Yapım, 2021 yılının ilk festivalini online olarak gerçekleştirecek. Online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo’dan canlı yayınlanacak festivalde Mazhar Fuat Özkan, Sertab Erener, Duman, Athena, Pentagram, Ceza’nın da aralarında olduğu 15 sanatçı konser verecek. Tek konser 10 lira, günlük 20 lira, kombine 50 liradan satışa çıkan biletler, App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebilen Sosyo uygulamasından temin edilebilecek.
Milyonfest Online’da sahne alacak sanatçılar ve festival programı şöyle:
- 14 Ocak Perşembe: Sertab Erener – Ceza – Can Bonomo
- 15 Ocak Cuma: Athena – Adamlar – Sena Şener
- 16 Ocak Cumartesi: Mazhar Fuat Özkan – Manga – Pamela
- 17 Ocak Pazar: Duman – Cem Adrian – Ceyl’an Ertem
- 18 Ocak Pazartesi: Pentagram – Pinhani – Fatma Turgut