2021’in ilk festivali Milyonfest Online başlıyor

Milyon Yapım, 2021 yılının ilk festivalini online olarak gerçekleştirecek. Online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo’dan canlı yayınlanacak festivalde Mazhar Fuat Özkan, Sertab Erener, Duman, Athena, Pentagram, Ceza’nın da aralarında olduğu 15 sanatçı konser verecek. Tek konser 10 lira, günlük 20 lira, kombine 50 liradan satışa çıkan biletler, App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebilen Sosyo uygulamasından temin edilebilecek.

Milyonfest Online’da sahne alacak sanatçılar ve festival programı şöyle:

14 Ocak Perşembe: Sertab Erener – Ceza – Can Bonomo

Sertab Erener – Ceza – Can Bonomo 15 Ocak Cuma: Athena – Adamlar – Sena Şener

Athena – Adamlar – Sena Şener 16 Ocak Cumartesi: Mazhar Fuat Özkan – Manga – Pamela

Mazhar Fuat Özkan – Manga – Pamela 17 Ocak Pazar : Duman – Cem Adrian – Ceyl’an Ertem

: Duman – Cem Adrian – Ceyl’an Ertem 18 Ocak Pazartesi: Pentagram – Pinhani – Fatma Turgut





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