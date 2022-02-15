Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile %46,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile %52,6 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla %21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,0 puanlık artışla %33,7 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık artışla %42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 68 bin kişi, sanayi sektöründe 247 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 388 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,9'u tarım, %21,6'sı sanayi, %6,1'i inşaat, %55,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ÇALIŞILAN SAAT

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 milyon 220 bin kişi artarak 28 milyon 292 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat artarak 44,8 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 67 milyon 586 bin saat artarak 1 milyar 267 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,5 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,6 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,0

İşsizlik oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,9 puan azalarak %11,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 290 bin kişi azalarak 3 milyon 680 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,9 puan artarak %46,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 992 bin kişi artarak 29 milyon 815 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,5 puan artarak %52,3 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 702 bin kişi artarak 33 milyon 496 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak %28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak %18,1 oldu.

İstihdamın %70,5'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, %4,5'ini işverenler, %16,4'ünü kendi hesabına çalışanlar, %8,7'sini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde %25,0 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 3 milyon 18 bin kişi olarak gerçekleşti.

UZUN SÜRELİ İŞSİZLER

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde 1 milyon 49 bin kişi oldu. İşsiz sayısının %28,5'ini uzun süreli işsizler oluşturdu.







