2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçesi’nin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere OVP (2022-2024) hazırlandı ve OVP’de ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlendi. Bu kapsamda 2022-2024 döneminde salgın sonrası toparlanma sürecinde büyüme potansiyelini artırmayı ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen Türkiye ekonomisi için hedef, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısının tesis edilmesi olacak.

Bu çerçevede makroekonomik istikrarın korunarak, özel sektöre de yön verecek şekilde ekonomide şeffaflığın ve öngörülebilirliğin artırılması amaçlandı. Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi, kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının düşürülmesi, 2021 yılı bütçesiyle hayata geçirilen performans esaslı program bütçe sisteminin paydaşlardan alınan geri dönüşler doğrultusunda geliştirilmesi olacak.

Çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme yaklaşımının yaygınlaştırılması, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kapsamlı bir programın uygulamaya konulması da temel amaçlar arasında yer alacak.

Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek

Kamu kaynaklarının kullanımında, OVP’de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri, aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacak. Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP, Bütçe Çağrısı ve eki, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak. Çağrı kapsamında 2022-2024 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi de yayımlandı.

AA