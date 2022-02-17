17 Şubat 2022 tarihi, 4. dönem geçici vergi beyan ve ödemelerinin son günü olarak açıklanmıştı. Vergi mükellefleri ise 4. dönem geçici vergi beyanname süreleri ileri bir tarihe ertelendi. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada; geçici verginin ertelendiği belirtildi.

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 4. Dönem geçici vergiler ertelendi

4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ SÜRESİ NE ZAMAN?

17 Şubat 2022 sonuna dek verilmesi gereken 2021 4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi döneminden itibaren beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

GEÇİCİ VERGİ NEDİR?

Serbest meslek sahibi olan vatandaşlar, ticari kazanç sahipleri ve çeşitli kurumlar devlete vergi ödemekle mükelleftir. Geçici Vergi de kısaca; sene boyunca ödenmesi gereken toplam paranın 3 aylık parçalar şeklinde ödenmesidir.

Vergi mükellefleri hesap döneminde 3, 6, 9, 12 aylık mali tabloları esas alarak vergi planlaması yapar. Cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisiyle ilişkili olarak üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenecek miktar tespit edilir.