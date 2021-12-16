Ekonomi 2022 AGİ ücreti ne kadar? Bekar, evli, eşi çalışmayan, 1,2,3,4,5 çocuklu kaç lira AGİ alacak?
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2022 AGİ ücreti ne kadar? Bekar, evli, eşi çalışmayan, 1,2,3,4,5 çocuklu kaç lira AGİ alacak?

Ekonomi

2022 AGİ ücreti ne kadar? Bekar, evli, eşi çalışmayan, 1,2,3,4,5 çocuklu kaç lira AGİ alacak?

2022 AGİ ücreti, asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti canlı yayında açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni asgari ücret en az 4.250 TL olurken, AGİ ile birlikte bu rakamda değişiklik gösterecek. Peki, Bekar, evli, eşi çalışmayan, 1,2,3,4,5 çocuklu kaç lira AGİ alacak? İşte yeni AGİ tablosu…

16 Aralık 2021, Perşembe 16:17 Son Güncelleme:
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Bekar, evli, eşi çalışmayan, 1,2,3,4,5 çocuklu kaç lira AGİ alacak? Bugün milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını arıyor. 2022 asgari ücretinin belli olmasıyla aynı zamanda yeni AGİ rakamları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret 2022 yılında en az 4.250 TL olarak belirlendi. Şimdi gözler, 2022 AGİ ücretinin ne kadar olduğuna çevrildi…

2022 AGİ ÜCRETİ NE KADAR?

Medeni Durum Aylık (TL)

                                                       2020     2021     YENİ

  • Bekâr                          220,73 268,31 403,9
  • Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 321,98 484,7
  • Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 362,22 545,3
  • Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 402,47 605,9
  • Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 456,13 686,7
  • Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 456,13 686,7
  • Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7
  • Evli eşi çalışan ve çocuksuz     220,73 268,31 403,9
  • Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu    253,83 308,56 464,5
  • Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu    286,94 348,81 525,1
  • Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu    331,09 402,47 605,9
  • Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu    353,16 429,3  646,3
  • Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu    375,23 456,13 686,7
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