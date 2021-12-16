Bekar, evli, eşi çalışmayan, 1,2,3,4,5 çocuklu kaç lira AGİ alacak? Bugün milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını arıyor. 2022 asgari ücretinin belli olmasıyla aynı zamanda yeni AGİ rakamları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret 2022 yılında en az 4.250 TL olarak belirlendi. Şimdi gözler, 2022 AGİ ücretinin ne kadar olduğuna çevrildi…

2022 AGİ ÜCRETİ NE KADAR?

Medeni Durum Aylık (TL)

2020 2021 YENİ

Bekâr 220,73 268,31 403,9

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 321,98 484,7

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 362,22 545,3

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 402,47 605,9

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 456,13 686,7

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 456,13 686,7

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7

Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73 268,31 403,9

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83 308,56 464,5

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94 348,81 525,1

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09 402,47 605,9

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16 429,3 646,3

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7



