Yedi dalda yarışan Netflix yapımı ‘The Power of the Dog’, ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ dahil üç büyük ödülle gecenin kazananı oldu. Müzikal ve Komedi dalında da ‘West Side Story’ En İyi Film’ dahil üç ödül birden aldı. ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü, ‘Being the Ricardos’ filmindeki performansıyla Nicole Kidman kazandı. ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü ise Will Smith aldı. Will Smith (53), ‘King Richard’ filminde tenis yıldızı Serena- Venus Williams kardeşlerin babasını oynadı. Bu, oyuncunun kariyerindeki ilk Altın Küre ödülü oldu. Nicole Kidman (54), Altın Küre ödülü sayısını altıya çıkardı.

BÜYÜK BOYKOT

Los Angeles’ta Beverly Hilton salonunda 79’uncusu düzenlenen tören canlı yayınlanmadı. Omicron varyantı nedeniyle seyirci ve medya mensupları kabul edilmedi. Kırmızı halı ve sahne şovları da olmadı. Ancak varyantın bahane olduğu iddia ediliyor. Zira töreni düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Birliği önceki yıllarda ayrımcı ve kayırmacı politikası nedeniyle tepki almış, ünlüler töreni boykot edeceklerini açıklamıştı.

TARİHE GEÇTİ

Squid Game dizisi ile dünya çapında ünlenen O Yeong-su (77), dizi dalında ‘Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı. Altın Küre’de oyuncu dalında ödül kazanan ilk Güney Koreli oldu.

Müzikal dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü Rachel Zegler (20) kazandı.

ABD’li oyuncu MJ Rodriguez (31), dizi dalında ‘En İyi Kadın Drama Oyuncusu’ ödülünü aldı. Rodriguez, Altın Küre kazanan ilk trans kadın oyuncu oldu.

ABD’li şarkıcı Billie Eilish (20), Bond filmi ‘No Time to Die’ için yaptığı şarkı ile ‘En İyi Orijinal Şarkı’ ödülünü kazand

Succession’ dizisi, televizyon yapımları arasında üç ödülle törenin galibi oldu. ‘En İyi Dizi’, ‘Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödüllerini topladı.

‘Mare of Easttown’ dizisindeki rolü ile mini dizi dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü ise İngiliz oyuncu Kate Winslet (46) kazandı. Bu, aktrisin beşinci Altın Küre ödülü oldu.