2022 Altın Küre Ödülleri her zamankinden çok farklı olacak

Bu yıl 79’uncu kez düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes), kırmızı halısız, basın mensupları içeri alınmadan yapılacak.

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HFPA) tarafından düzenlenen 2022 Altın Küre Ödülleri, Covid-19 Omicron varyantından etkilendi. Virüsün hızla yayıldığı salgın sürecinde, Türkiye saatiyle 9 Ocak’ı 10 Ocak’a bağlayan gece düzenlenecek törende ne ünlülerin kırmızı halı gösterisi ne de seyirci olacak.

Los Angeles’taki Beverly Hilton’da düzenlenecek 2022 Altın Küre Ödülleri’ne sınırlı sayıda üye, hatırlatma dozu aşı olma, son 48 saatte negatif PCR sonucu kriterlerine göre alınacak.

Hollywood Yabancı Basın Birliği’nden yapılan açıklamada, kırmızı halı geçidinin yapılmayacağı, tüm davetlilerin maske ve mesafe kurallarına uyma zorunluluğu olduğu belirtildi. Törenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı ya da internetten yayınlanıp yayınlanmayacağı açıklanmadı.

İLGİYİ KAYBETTİ

Öte yandan 2022 Altın Küre Ödülleri’ni her zamankinden farklı kılan tek şey salgın önlemleri değil. “Oscar’ın habercisi” olarak görülen Altın Küre Ödülleri, ortaya atılan kayırmacılık suçlamaları nedeniyle bu yıl, üzerindeki ilgiyi kaybetti.

ADAYLIKTA ÇIKAR İLİŞKİLERİ

78. Altın Küre Ödülleri’nin adayları açıklandığında, eleştirmenlerin ve seyircinin hayran kaldığı I May Destroy You dizisi hiç adaylık kazanamazken, adaylık için bile “çok hafif” görünen Netflix dizisi Emily in Paris’in iki kategoride, Müzikal/Komedi dalında En İyi Dizi ve En İyi Kadın Oyuncu (Lily Collins) dalında aday gösterilmesi büyük şaşkınlık ve öfke yaratmıştı.

Los Angeles Times ortaya çıkardı ki, adaylık sürecinin arkasında çıkar ilişkileri yatıyordu. Adaylıklar açıklanmadan yaklaşık bir sene önce Emily in Paris’in yapımcıları, adayları belirleyen Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin 37 üyesini dizinin Paris’teki setine davet etmiş, onları lüks otel ve restoranlarda ağırlamıştı.

PROTESTO METNİ

Kayırmacılık skandalının yanı sıra HPFA, 20 yıldır siyahi bir üyesinin olmaması nedeniyle de ateş altında. 2021’deki ödül töreninden önce Laura Dern ve Dakota Johnson’ın başı çektiği bir grup, protesto metni yayınladı. HFPA da eleştirilere hak verdiklerini ve eşit temsil için gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

Eleştirilerin ardından 20 Mayıs 2021’de HFPA üyeleri yeni bir Mesleki ve Etik Davranış Kuralları listesi onayladı. Yapılan açıklamada, "Reform planımızın temel dayanağının hesap verebilirlik olduğu konusunda net olmak istiyoruz. HFPA her türlü taciz, ayrımcılık ve istismarı kınıyor. Bu tür davranışlar kabul edilemez ve yeni kurallarımızın ihlali durumunda disiplin cezası verilecektir. Hem yeni hem de eski tüm üyelerin bu yeni davranış kurallarına uyması bekleniyor ve yapmazlarsa sorumlu tutulacaklar" sözlerine yer verildi.

Bildiride, "Daha önce de söylediğimiz gibi, kendimizi dönüşümsel reforma adadık ve sürecin bütünlüğünden ödün vermeden değişiklikleri olabildiğince çabuk uygulamaya çalışıyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ruhu çerçevesinde, ilerlememiz hakkında endüstriyi ve kamuoyunu, ilerleyen haftalarda daha fazla ayrıntıyla bilgilendireceğiz ve zaman çizelgemizi düzenli olarak güncellemeyi planlıyoruz" denildi.

Amerikan NBC kanalı ise, "Bu büyüklükteki değişiklik zaman ve çalışma gerektiriyor ve HFPA'nın bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre'yi yayınlamayacaktır. Töreni, Ocak 2023'te yayınlayacağımızı umuyoruz” dedi.

OYUNCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Scarlett Johansson, HPFA’nın kendi içindeki reformları geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına birlikten çekilme çağrısı yaptı.

Ünlü aktör Tom Cruise da kazandığı 3 Altın Küre heykelciğini birliğe iade etti.

