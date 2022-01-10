2022 Altın Küre Ödülleri’ne sadece bir ünlü katıldı

NTV'de yer alan habere göre, 2022 Altın Küre Ödülleri, salgının yanı sıra ayrımcılık ve kayırmacılık tepkileri üzerine kırmızı halısız, ünlülerin ve medyanın katılımı olmadan sosyal medya üzerinden açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda ayrımcı politikası sebebiyle Altın Küre Ödülleri’ni düzenleyen HFPA -Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Adayların belirlenmesi sürecinde pek çok usulsüzlük yapıldığı ve seçim komitesinde sadece beyazların bulunması sebebiyle protesto edilmişti. Sanatçılar, ödül töreninin protesto edilmesi çağrısı yaparken, en sert tepkiyi Tom Cruise göstermiş ve kazandığı üç ödülü iade etmişti. NBC kanalı da HFPA'nın ayrımcı politikaları nedeniyle Altın Küre Ödülleri'ni yayınlamayacağını duyurmuştu.

Tüm bu tepkiler ışığında seyircisiz ve son yılların en sönük ödül töreni olarak hafızalara kazınacak olan 2022 Altın Küre Ödülleri’nde hiçbir yıldız isim de yer almadı. Bir yıldız hariç.

Altın Küre Ödülleri’ne önceden çekilen videosuyla katılan tek isim oyuncu Jamie Lee Curtis oldu. 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, HFPA’nın ticari olmayan bir birlik ve yardım örgütü olarak yıl boyunca yaptığı hayırsever çabaları hakkında konuştu.

“Bu girişimle ilişkili olmaktan gurur duyuyorum” diyen Curtis, Twitter’da yayınlanan videosunda HFPA’nın her yıl milyonlarca dolar bağışta bulunduğunu anlattı.

Birliğin bu yardımları kamera kaydına almadan, sessizce yaptığını söyleyen Curtis, “Birkaç kez bu gecenin sunuculuğunu üstlenme şansına sahip oldum. Bu nedenle, cömertlikle hizmete ve yardıma devam eden HFPA’yı onurlandırmak ve yanlarında durmak istedim” dedi.