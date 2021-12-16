2022 Asgari geçim indirimi belli oldu! Bekar, evli, eşi çalışmayan ve çocuklu çalışanlar için AGİ ne kadar? Yıllara göre AGİ tablosu
'AGİ belli oldu mu?' araştırması, bekar, evli, eşi çalışmayan ve 1,2,3,4 çocuklu çalışanlar tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, işçi, işveren ve hükûmet ile görüşmelerinin tamamlanmasıyla 2022'de asgari geçim indiriminin ne kadar olduğu da açıklanacak. AGİ’de vergi yükünün hafifletilmesine yönelik formül arayışı olduğu da konuşuluyorken, yıllara göre AGİ tablosu da merak ediliyor.
16 Aralık 2021, Perşembe 16:00 Son Güncelleme:
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Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanın evli ya da bekar olduğuna, eşinin çalışıp çalışmadığına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Bu yıl en düşük AGİ ücreti bekar bir çalışana 268,31 TL iken en yüksek AGİ’yi 456,13 TL evli ve 5 çocuklu çalışan alıyor. Peki, AGİ 2022’de ne kadar olacak? Bekar, evli, eşi çalışmayan ve 1,2,3,4 çocuklu 2022’de ne kadar AGİ alacak? İşte konuya ilişkin detaylar….
AGİ BELLİ OLDU MU?
AGİ’nin 2022’de ne kadar olacağı asgari ücrete yapılan zam ile belli olacak. Asgari ücret için ise 1 Aralık tarihinde başlayan toplantılar, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde olmak üzere 3 defa yapıldı. 4’üncü ve son toplantının ise bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Bununla birlikte uzmanlar asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam yapılması durumunda en düşük AGİ’nin de 348 TL olacağı yönünde tahminde bulunuyor.
2022’DE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK?
- AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.
YILLARA GÖRE AGİ TABLOSU