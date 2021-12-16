Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanın evli ya da bekar olduğuna, eşinin çalışıp çalışmadığına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Bu yıl en düşük AGİ ücreti bekar bir çalışana 268,31 TL iken en yüksek AGİ’yi 456,13 TL evli ve 5 çocuklu çalışan alıyor. Peki, AGİ 2022’de ne kadar olacak? Bekar, evli, eşi çalışmayan ve 1,2,3,4 çocuklu 2022’de ne kadar AGİ alacak? İşte konuya ilişkin detaylar….

AGİ BELLİ OLDU MU?

AGİ’nin 2022’de ne kadar olacağı asgari ücrete yapılan zam ile belli olacak. Asgari ücret için ise 1 Aralık tarihinde başlayan toplantılar, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde olmak üzere 3 defa yapıldı. 4’üncü ve son toplantının ise bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Bununla birlikte uzmanlar asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam yapılması durumunda en düşük AGİ’nin de 348 TL olacağı yönünde tahminde bulunuyor.

2022’DE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK?

AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.

YILLARA GÖRE AGİ TABLOSU





Asgari ücret belli oldu! İşte 2022 asgari ücreti..