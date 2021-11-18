İşçi, işveren ve hükûmet tarafından toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 asgari ücreti için yaptığı çalışmaları ışığında görüşmelere başlayacak. Bu çerçevede yapılan görüşmeler sonunda da 2022 asgari ücret zammı ve AGİ belli olacak…

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2022 asgari ücret zammı için yıl sonu enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Her yıl asgari ücret görüşmelerinde enflasyon oranının 3-5 puan üzerinde bir zam yapılıyor. Bu kapsamda da Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. TÜİK’in her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıkladığı göz önüne alındığında Kasım ayı enflasyon rakamlarının 3 Aralık’ta, açıklanması bekleniyor.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağına ilişkin net bir tarih bulunmuyor. Zira yıl sonu enflasyon rakamları ile birlikte Asgari Ücret Komisyonu gerekli çalışmaları yaparak işçi, işveren ve hükûmet tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor ve ortak bir zeminde buluşulmasının ardından asgari ücret zammı kamuoyu ile paylaşılıyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise çalışmaların ve görüşmelerin 2022 yılbaşına kadar tamamlanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, kanun gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

AGİ 2022’DE NE KADAR OLACAK?

Hem asgari ücret hem de AGİ’nin ne kadar olacağının belli olması için öncelikle yıl sonu enflasyonunun tespit edilmesi gerekiyor.

Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon oranı yüzde 19,58’e göre zam yapılırsa; 2022 yılında AGİ’nin şu şekilde olması bekleniyor.