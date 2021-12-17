Ekonomi 2022 askerlik borçlanması ne kadar? Askerlik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır?

2022 askerlik borçlanması ne kadar? Askerlik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır?

Ekonomi

2022 askerlik borçlanması ne kadar? Askerlik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır?

2022 askerlik borçlanması, yeni asgari ücret tutarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli olmak için askerlik yaptığı dönemde devlete borçlanan kişiler için askerlik borçlanması asgari ücrete göre hesaplanıyor. Peki, 2022 askerlik borçlanması ne kadar? İşte, konunun detayları…

17 Aralık 2021, Cuma 10:55 Son Güncelleme:
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2022 askerlik borçlanması tutarı asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından belli oldu. En düşük asgari ücret 2022 yılı için 4 bin 253 TL olurken, bu zam yüzde 50 oranında bir zamma denk geliyor. Asgari ücrete yansıyan zam haliyle de 2022 askerlik borçlanması tutarına da yansıyor. Peki, askerlik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır? İşte yanıtı…

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Sigortalı olan kişiler, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK’ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 38,16 TL’dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 15 bin 264 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 20 bin 606 TL ödeme yapması gerekir. Bu rakamlar askerlik borçlanmasının en düşük düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir.

2022 ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

2021’de askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 TL, en yüksek ise 286,20 TL olarak belirlenmişti. 2022 asgari ücretinin belirlenmesiyle askerlik borçlanması da en düşük 57.15 TL en yüksek 429 TL oldu.

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