FIFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde düzenlenen kura çekimi online olarak gerçekleşti. Avrupa ekiplerinin yer alacağı 10 grupta, Gruplarını birinci sırada bitiren 10 takım ve gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımların oynayacağı play-off sonrasında 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

Karşılaşmalar mart ayında başlayacak. Avrupa’dan 55 takımın yer aldığı 10 grupta, A, B, C, D ve E grupları 5 takımdan, F, G, H, I ve J grupları ise 6 takımdan oluştu. Kura çekiminde İtalya ile Dünya Kupası’nı kaldıran efsane oyunculardan Daniele De Rossi ve 2010 yılında Dünya Kupası Finali’nde forma giyen Hollandalı Rafael van der Vaart yer aldı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık işe eşleşti.

Kış koşulları ve politik durumlar grupları etkiledi

Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Hollandalı efsane isimlerden Rafael van der Vaart, Hollanda’nın grupta favori olarak gözüktüğünü ancak grubun da oldukça zorlu olduğunu ifade ederek, "Hollanda, oldukça iyi takımlarla eşleşti. Hollanda’da Türkiye çok sevilir. İlginç bir grup oldu" açıklamasını yaptı. Gruplarda yer alan takımlar, eşleşmelere göre farklı gruplarda yer aldı. Belarus, aşırı kış koşulları nedeniyle D Grubu yerine E Grubu’nda yer aldı. D Grubu’nda kış koşullarının zorlu geçtiği bir başka ülke Finlandiya yer aldığı için böyle bir uygulama yapıldı. Kosova da A Grubu yerine B Grubu’nda yer aldı. A Grubu’nda Sırbistan yer aldığı için ve iki ülke arasındaki politik durumdan dolayı bu uygulama yapıldı.

Katar’da 2022 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası öncesinde Avrupa Elemeleri şu şekilde oluştu:

G Grubu

Hollanda

TÜRKİYE

Norveç

Karadağ

Letonya

Cebelitarık

A Grubu

Portekiz

Sırbistan

İrlanda Cumhuriyeti

Lüksemburg

Azerbaycan

B Grubu

İspanya

İsveç

Yunanistan

Gürcistan

Kosova

C Grubu

İtalya

İsviçre

Kuzey İrlanda

Bulgaristan

Litvanya

D Grubu

Fransa

Ukrayna

Finlandiya

Bosna Hersek

Kazakistan

E Grubu

Belçika

Galler

Çekya

Belarus

Estonya

F Grubu

Danimarka

Avusturya

İskoçya

İsrail

Faroe Adaları

Moldova

H Grubu

Hırvatistan

Slovakya

Rusya

Slovenya

G.Kıbrıs Rum Kesimi

Malta

I Grubu

İngiltere

Polonya

Macaristan

Arnavutluk

Andorra

San Marino

J Grubu

Almanya

Romanya

İzlanda

Kuzey Makedonya

Ermenistan

Liechtenstein

İSTANBUL (İHA)







