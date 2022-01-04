Ev sahipleri ve kiracıların gözü, TÜİK’in açıklayacağı Aralık 2021 enflasyon verilerine çevrilmişti. Geçtiğimiz ay artış oranı yüzde 17,71 olarak açıklanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından ocak ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıkladı. TÜİK’in saat 10:00’da açıkladığı verilerle birlikte ocak ayı kira artış oranı hesaplaması da ortaya çıktı.

OCAK 2022’DE KİRALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yeni Ekonomi Paketi dâhilinde kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

TÜİK’in açıkladığı Aralık 2021 yılı enflasyon verilerinin ardından Ocak 2022 yılı kira artış oranı belli oldu.

TÜİK, aralık 2021 enflasyon oranını yüzde 13.58 ,yıllık ise yüzde 36.06 olarak açıkladı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ocak ayı kira artış oranları da belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirlenen kira artış oranı ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve >2 aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI!

Mevcut kira bedeli: 1000 Türk lirası

Zam oranı: yüzde 19,60

Zam bedeli 196 Türk lirası

Zamlı kira bedeli: Bin 196 Türk lirası



