Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından memur ve emeklilerine verilecek ek zam miktarını açıklayacak. Gelecek ek zammın ardından imam maaşları da dâhil olmak üzere birçok meslek grubunun yeni maaşları belirlenecek. Ocak ayında 2 bin TL’nin altında bulunan emeklilere 500 TL eşit zam yapılması bekleniyor. Bu şekilde en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 627 Türk lirasından bin 959 Türk lirasına yükselecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını paylaştı. Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya nazaran yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 36,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış yaşandı.

Buna göre; işçi emeklisine yüzde 25,47, memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48 zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine tahmini olarak yüzde 25,48 oranında zam gelecek. Bağ-Kur ve SSK emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, ocakta 2 bin Türk lirasının altında bulunan emeklilere 500 Türk lirası eşit zam yapılması öngörülüyor. Bu şekilde en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 627 Türk lirasından bin 959 Türk lirasına yükselecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

TÜFE'nin aralık ayında yüzde 9 artması hâlinde en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 167 Türk lirasından 3 bin 877 Türk lirasına yükselecek.

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİ AYLIĞI

En düşük bin 764 Türk lirası olan esnaf emeklisi aylığı ise bin 764 Türk lirasından 2 bin 124 Türk lirasına çıkacak.

İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

İmam maaşları, kişinin medeni durumuna göre değişmektedir. Tahmini olarak rakamlar şu şekilde;

BEKAR İMAM HATİP

İmam Hatip 9/1:

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 022 Türk lirası

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 361 Türk lirası

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 736 Türk lirası

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 195 Türk lirası

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 567 Türk lirası

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU İMAM HATİP

İmam Hatip 9/1:

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 554 Türk lirası

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 919 Türk lirası

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 334 Türk lirası

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 840 Türk lirası

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 251 Türk lirası

*Sendika üyesi (evli-2 çocuklu) imam hatiplerin maaş tablosudur.

** Eşi çalışmayan ve bir çocuğu 6 yaş altında diğer çocuğu 6 yaş üstünde olan imam hatipler esas alınmıştır.







