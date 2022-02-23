Mazot gübre desteği her yıl Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan ve buğday, arpa, çeltik, kuru fasulye, patates ve dane mısır gibi onlarca farklı çeşitte üretim yapan çiftçilere ödeniyor. Yılın ilk aylarında ödenen mazot gübre desteğinin 2022 yılında ne zaman ödeneceği ve bu yıl ne kadar olduğu da çiftçiler tarafından merak ediliyor…

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mazot gübre desteğinin 2022 yılında ne zaman ödeneceğine ilişkin henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında ödemelerin mart-nisan aylarında yapılması bekleniyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ BU YIL NE KADAR?

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çifti Kayıt Sistemi’ne dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına;