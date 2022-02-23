2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteği bu yıl ne kadar?
2022 mazot gübre desteği için çiftçilerin gözü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Bakan Pakdemirli geçtiğimiz hafta tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını kaydetmişti. Peki, 2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteği bu yıl ne kadar? İşte ayrıntılar…
23 Şubat 2022, Çarşamba 13:56 Son Güncelleme:
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Mazot gübre desteği her yıl Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan ve buğday, arpa, çeltik, kuru fasulye, patates ve dane mısır gibi onlarca farklı çeşitte üretim yapan çiftçilere ödeniyor. Yılın ilk aylarında ödenen mazot gübre desteğinin 2022 yılında ne zaman ödeneceği ve bu yıl ne kadar olduğu da çiftçiler tarafından merak ediliyor…
2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Mazot gübre desteğinin 2022 yılında ne zaman ödeneceğine ilişkin henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında ödemelerin mart-nisan aylarında yapılması bekleniyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ BU YIL NE KADAR?
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çifti Kayıt Sistemi’ne dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına;
- Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 TL,
- Çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 TL,
- Nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 TL,
- Kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 TL,
- Patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 TL,
- Yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 TL,
- Dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 TL,
- Kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 TL,
- Yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 TL,
- Zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek.
- Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.
- Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 TL destek verilecek.