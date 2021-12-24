'2022 memur maaş zammı ne zaman açıklanacak?' sorusu son günlerin en önemli konuları arasında yer alıyor. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 30 milyona yakın memur ve emekli memur maaşlarına yeni yılda ne kadar zam yapılacağı konusunda beklenti içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur maaş zammı için çalışmalarına devam ederken, memur ve emekli memura, enflasyon farkı, 3600 ek gösterge, ek zam konuları da gündemdeki yerini koruyor…

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca memur zamlı maaşlarını ocak ayında alacak. 2022’ye kısa süre kala memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. 6. dönem toplu sözleşme kararlarına göre, memur ve emekli memura yüzde 5 zammın yanı sıra enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Yeni, 2021 temmuz-aralık enflasyonunun yüzde 3’ü geçmesi durumunda aradaki enflasyon farkı memur ve emekli memur maaşlarına zam olarak yansıtılacak. Bunun içinse TÜİK’in aralık ayı enflasyonu ile 2021 yıl sonu enflasyon verilerini açıklaması gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini her ayın 3’ünde açıklıyor. Bu nedenle memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zammın belli olup açıklanması için öncelikle 3 Ocak 2022 tarihinde TÜİK’in aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI, 3600 EK GÖSTERGE, EK ZAM…

ENFLASYON FARKI

TÜİK’in paylaştığı verilere göre enflasyon;

Temmuz ayında yüzde 1,80,

Ağustos ayında yüzde 1,12,

Eylül ayında yüzde 1,25,

Ekim ayında yüzde 2,39,

Kasım ayında ise yüzde 3,51 olarak tespit edildi. Böylelikle son 5 ayın enflasyonu yüzde 10,47’ya ulaştı. Bununla birlikte Merkez Bankası beklenti anketinin sonucuna göre aralık ayı enflasyonu yüzde 3,37 seviyelerinde bekleniyor.

Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında ise Temmuz Aralık arası 6 aylık dönemin enflasyonunun yüzde 13,70 ila 16,00 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerini kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçtiğimiz günlerde “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti.

EK ZAM İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI

Asgari ücrete yapılan yüze 50 oranındaki zammın ardından memur ve emekli memurlarda bir ek zam beklentisi oluşmuştu. Bu beklentilerle paralel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Aralık Çarşamba günü Memur Sen başkanı Yalçın’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 20 dakika süren görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin bir an önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz" dedi.







