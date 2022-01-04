2022 memur maaş zammı beklentileri 3 Ocak tarihi itibariyle sonuçlandı. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zammı oranı belli olurken, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu sözleşme ile yüzde 5 olarak anlaşılan memur maaş zammının yüzde 7 buçuğa yükseltildiğini duyurdu. Peki, polis, zabıta, öğretmen, gümrük, icra memur maaşı zam oranları ne kadar oldu? İşte, enflasyon farkı ve ek zam ile 2022 memur maaşı listesi…

2022 MEMUR MAAŞI VE ZAMMI HESAPLAMA!

2022 yılının ilk 6 ayında verilecek memur maaşı için zam oranın etkileyen 3 faktör oluştu.

İlki, Temmuz ayında imzalanan 6. dönem toplu sözleşmesi ki, burada alınan karar ile 2022 yılının başında memur maaşlarına yüzde 5 zam yapılması kararı alındı.

İkinci faktör ise yine toplu sözleşmede alınan kararla 2021 temmuz-aralık döneminin yüzde üçü geçmesi durumunda aradaki enflasyon farkı memur maaşına zam olarak yansıtılacaktı.

TÜİK’in 3 Ocak Pazartesi günü açıkladığı enflasyon verileri ile zam olarak memur maaşına yansıyacak enflasyon farkı da ortaya çıktı. Enflasyon verilerine göre, 2021 yılı ikinci 6 aylık dönemde kümülatif artış yüzde 25,46 oldu. Buna göre memur ve memur emeklisi için yüzde 22,46 enflasyon farkı oluştu.

Üçüncü faktör ise ek zam olarak bekleniyordu. Asgari ücrete yapılan yüzde 50,5 oranındaki zamla birlikte memur ve emekli maaşlarına da bir zam beklentisi oluştu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur Sen Genel Başkanı Yalçın’ı Beştepe’de kabul etti. Toplantıya ayrıca, Çalışma Bakanı Bilgin de katıldı ve toplantı sonrasında ek zam konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Memur maaşlarına ek zam için gözler 3 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşen Kabine toplantısına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş konuşmasında yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına yüzde 2,5 daha ilave edileceğini duyurdu. Yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve yüzde 2,5 ek zam ve yüzde 22,46 enflasyon farkı ile memur maaş zammı yüzde 30,5’e ulaştı…

2022 POLİS, ZABITA, ÖĞRETMEN, GÜMRÜK, İCRA MEMURU MAAŞLARI







