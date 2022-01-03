2022 MEMUR MAAŞI ZAMMI! Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? İşte zam oranları
Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli maaş zammı hesaplaması da netleşmeye başladı. En düşük memur ve emeklinin maaşları ortaya çıktı. Memurlar, bu yıl toplu sözleşmeyle birlikte refah payı da alacak. Öte yandan en düşük memur maaşı da belli oldu.
03 Ocak 2022, Pazartesi 16:26 Son Güncelleme:
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Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli, hademe, mübaşir gibi meslek grubunda çalılan memur ve emeklilerin maaşları için kritik gün… TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilerin alacağı zam miktarı ortaya çıktı. Şimdi gözler Kabine toplantısı sonrası açıklanacak memur ve emekli maaş zammında olacak.
2022 YILI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile beraber ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı da belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27,47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25,47 oranında zam yapılacak.
Kabine toplantısının ardından memur ve memur emeklisi maaşlarına gelecek ek zam ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
İşte kuruşu kuruşuna memur maaşları:
- Görev Aralık maaşı Ocak maaşı
- Hizmetli (15/1) 4.102 5.228
- Hademe (15/1) 4.102 5.228
- Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634
- Mübaşir (11/1) 4.359 5.556
- Memur (9/1) 4.424 5.639
- Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638
- İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998
- Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752
- İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070
- Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044
- Şef (7/1) 4.789 6.104
- Müezzin (9/1) 4.762 6.070
- Öğretmen (9/1) 4.941 6.298
- Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221
- Hemşire (9/1) 5.237 6.675
- Vaiz (9/1) 5.016 6.393
- Ebe (9/1) 5.244 6.684
- Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675
- Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920
- Programcı (9/1) 5.395 6.876
- Polis (11/1) 6.502 8.287
- Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730
- Komiser (8/1) 6.987 8.906
- Mühendis (7/1) 6.883 8.773
- Başkomiser (8/1) 7.102 9.052
- Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041
- Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231
- Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084
- Müfettiş (7/1) 7.836 9.988
- Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421
- Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
- Kaymakam (4/1) 8.933 11.386
- Uzman (7/1) 7.915 10.088
AÇIKLAMA: Yukarıdaki maaşlara görev tazminatı, aile yardımı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmedi. Ayrıca 1 Ocak 2022 yılı itibarıyla geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dâhil edilmedi.