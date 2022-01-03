Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli, hademe, mübaşir gibi meslek grubunda çalılan memur ve emeklilerin maaşları için kritik gün… TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilerin alacağı zam miktarı ortaya çıktı. Şimdi gözler Kabine toplantısı sonrası açıklanacak memur ve emekli maaş zammında olacak.

2022 YILI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile beraber ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı da belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27,47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25,47 oranında zam yapılacak.

Kabine toplantısının ardından memur ve memur emeklisi maaşlarına gelecek ek zam ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşte kuruşu kuruşuna memur maaşları:

Görev Aralık maaşı Ocak maaşı

Hizmetli (15/1) 4.102 5.228

Hademe (15/1) 4.102 5.228

Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634

Mübaşir (11/1) 4.359 5.556

Memur (9/1) 4.424 5.639

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638

İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998

Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752

İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070

Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044

Şef (7/1) 4.789 6.104

Müezzin (9/1) 4.762 6.070

Öğretmen (9/1) 4.941 6.298

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221

Hemşire (9/1) 5.237 6.675

Vaiz (9/1) 5.016 6.393

Ebe (9/1) 5.244 6.684

Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920

Programcı (9/1) 5.395 6.876

Polis (11/1) 6.502 8.287

Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730

Komiser (8/1) 6.987 8.906

Mühendis (7/1) 6.883 8.773

Başkomiser (8/1) 7.102 9.052

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084

Müfettiş (7/1) 7.836 9.988

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

Uzman (7/1) 7.915 10.088

AÇIKLAMA: Yukarıdaki maaşlara görev tazminatı, aile yardımı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmedi. Ayrıca 1 Ocak 2022 yılı itibarıyla geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dâhil edilmedi.