Millî Piyango İdaresi’nin düzenlediği yılbaşı özel çekiliş sonuçları posta.com.tr'den anbean paylaşılacak. Millî Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak 2022 yılbaşı çekilişi ile binlerce vatandaş, önemli oranda ikramiyeleri ceplerine koyacak. Aralarından biri ya da birkaçı ise yeni yıla milyoner olarak girecek. Saat 17:00’de başlayan çekiliş, 4 bölümde tamamlanacak. Çekilişlerin ardından Millî Piyango sıralı tam listesi, amorti sonuçları, büyük ikramiye kazanan numara ve diğer tüm ikramiye çekiliş sonuçları, hem Millî Piyango İdaresi’nin resmî İnternet sayfasında yer alacak hem de posta.com.tr'den aktarılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Saat 17:00’de başlayan Milli Piyango çekilişi, 18:30, 20:30 ve 23:00’te yapılacak çekilişlerle devam edecek. Büyük ikramiye olan 120 milyon TL çekilişi ise 23:00’te başlayacak.

Çekiliş takvimi ise şöyle;

Saat 17:00: 12 bin Türk lirası - 12 milyon Türk lirası kazanan numaraların çekilişi

Saat 18:30: 6 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi

Saat 20:30: 240 Türk lirası - 2 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi

Saat 23:00: 120 milyon Türk lirası ve amorti çekilişi

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIR

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN