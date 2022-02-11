Miraç Kandili’nde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya yolculuk yapmış ve oradan da Allah-u Tealâ’nın huzuruna çıkmıştır. Miraç Kandili, hediyeleri ve o gece inen 12 vahiy nedeni ile de İslam aleminde önemli bir yere sahiptir. Peki, 2022 Miraç Kandili ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi…

2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Her yıl Recep ayının 27. Gününde idrak edilen Miraç Kandili 2022 yılında 27 Şubat gününe denk geliyor.

İSRA VE MİRAÇ NE DEMEK?

İsrâ, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir gece, Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yolculuğuna verilen isimdir. Miraç ise Mescid-i Aksâ’dan en yüce makama kabulünün adıdır.

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, (s.a.v.) Miraç gecesi, Allah-u Tealâ’nın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuk yapmış, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselmiştir.

Hazreti Muhammed (s.a.v.) yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat ettiği bildirilmiştir.

MİRAÇ GECESİNİN HEDİYELERİ VE 12 VAHİY

Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.v) ümmetine üç hediye ile dönmüştür. Bu hediyelerden ilki Allah Resûlü’nün (s.a.v.) “Gözümün nuru” dediği 5 vakit namazdır.

Miraç gecesinin ikinci hediyesi, halk arasında “Amenerrasulü” olarak bilinen Bakara suresinin son iki ayetidir.

3. hediye ise Allah-u Tealâ’ya şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesidir.

Bu gecede ayrıca Allah-u Tealâ Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) on iki emir vahyetti. İşte Miraç gecesinde inan vahiyler;

1-Allah’a ibadet edip asla şirk koşmamak.

2-Anne ve babaya itaatte, hürmette kusur etmemek.

3-Hısım ve akrabaya, fakire, kimsesize, yolda kalmışa yardım etmek. “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”

4-Çocuklara kıymamak ve gerekli eğitimlerini yaptırmak. “Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.” (İsra, 17/31)

5-Zinaya yaklaşmamak. “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17/32)

6-Adam öldürmemek. “Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.” (İsra, 17/33)

7-Yetimlere iyi davranmak. “Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur.” (İsra, 17/34)

8-Ölçü ve tartıda hile yapmamak. “Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.” (İsra, 17/35)

9-Hakkında bilgi sahibi olmadığımız şeyin peşine takılmamak. “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra, 17/36)

10-Kibir ve gururdan uzak olmak. “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.” (İsra, 17/37)

11-İsraftan kaçınmak. “Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.” (Araf, 7/31)

12-Sözünde durmak. “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saf, 61/2) “Antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirirler.” (Bakara, 2/177)

Görüldüğü gibi bu on iki emir, insanın sadece Allah ile olan ilişkilerini belirlemiyor. Aynı zamanda, insanın kendi iç dünyası ile diğer insanlar arasındaki ilişkilerini de düzenliyor. Böylece insan, dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını öğreniyor. Her iki dünyada da mutlu olmanız dileklerimle.



