2022 Ocak ayı enflasyon rakamları... Günü ve saati belli oldu

2022 Ocak ayı enflasyon verileri açıklanıyor... Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre de maaş zammı veya kira zammı gibi birçok zam oranı belli oluyor.

2022 OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ekonomide önemli gelişmelere yön veren enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Geçtiğimiz ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyatları aralıkta aylık %13,58, yıllık 36.08 oldu.

TARİH VE SAAT BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki aya ilişkin TEFE ve TÜFE bu açıklama ile beraber duyuruluyor. TÜİK her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını duyuruyor. Açıklama ise saat 10:00'da yapılıyor. Bu ay da ocak ayına ilişkin veriler 3 Şubat Perşembe saat 10:00'da açıklanacak.



