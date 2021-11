2022 Oscar tahminleri

2022 Oscar Ödülleri'ne adayları belirlemek için Akademi'nin oylaması 27 Ocak'ta başlayacak, 1 Şubat'ta sona erecek. 2022'nin resmi Oscar adayları ise 8 Şubat'ta açıklanacak. Beklenen gün gelmeden sinemaseveler Oscar tahminlerini konuşmaya başladı bile. Ünlü sinema dergisi Variety, 2022 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri için tahminlerini açıkladı. İşte, 27 Ocak 2022'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri öncesi tahminler şöyle...

EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ

West Side Story

Birbirine düşman iki sokak çetesi olan Köpekbalıkları ve Jetler'e mensup bir genç kız ile bir genç erkeğin aşkını ve kavuşamama hikayelerini anlatan film, modern bir Romeo ve Juliet uyarlamasını müzikal türe sokuyor.

Don’t Look Up

Film, dev bir göktaşının gezegeni altı ay içinde yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor.

The Tragedy of Macbeth

Film, üç kahin tarafından, İskoçya’nın kralı olacağına ikna edilen bir İskoç lorduna odaklanıyor. Bir İskoç lordu ile iletişim kuran üç kahin, ona İskoç kralı olacağını söyler. Bunun üzerine lord ve onun hırslı eşi, tacı ele geçirmek için harekete geçer.

Licorice Pizza

1970'lerin San Fernando Vadisi'nde geçen film, aynı zamanda başarılı bir çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisinin hayatına odaklanıyor.

Tick, Tick … Boom!

Film, 1990'lı yılların New York'unda yaşayan ve müzikal besteler yapan Jon isimli bir adamın hikayesini konu ediniyor. Jon, sırf sahne sanatları üzerinde çalışabilmek için yanlış kariyer seçimi yapıp yapmadığı üzerine kendini sorgulamaya başlar.

Being the Ricardos

Film, 1950'li yıllarda Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayat hikayesini konu ediyor. I Love Lucy televizyon dizisinin başrolünde yer alan komedyenler Lucille Ball ile Desi Arnaz'ın kariyer yolculuğunun yanı sıra özel yaşamlarına da odaklanılan filmde, çiftin kariyerlerinin ve ilişkilerinin nasıl sona erdiği de anlatılıyor.

Dune

Uzak bir gelecekte geçen Dune, ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor.

The Power of the Dog

Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor.

King Richard

Tenis kortlarında birer yıldız haline gelen Venus Williams ve Serena Williams'ın babaları Richard Williams'ın, profesyonel hayatı ve kızları ile olan ilişkisini konu ediyor.

Belfast

Film,1960’ların sonunda çalkantılı olaylar yaşayan bir çocuk ve işçi sınıfı ailesinin hayatına odaklanıyor.

EN İYİ ERKEK OYUNCU TAHMİNLERİ

Simon Rex, 'Red Rocket'

Peter Dinklage, 'Cyrano'

Javier Bardem, 'Being the Ricardos'

Oscar Isaac, 'The Card Counter'

Clifton Collins Jr, 'Jockey'

Leonardo DiCaprio, 'Don’t Look Up'

Denzel Washington, 'The Tragedy of Macbet'

Benedict Cumberbatch, 'The Power of the Dog'

Andrew Garfield, 'Tick, Tick … Boom!'

Will Smith, 'King Richard'

Kaynak: NTV