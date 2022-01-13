2022 ÖTV indirimi özellikle sıfır araç alacakları heyecanlandırırken, bu indirimin dolaylı olarak ikinci el araç piyasasına da yansıması bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyen araçlar için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Bu da Fiat, Toyota, Renault marka araçların fiyatlarında indirime yol açtı. İşte, birçok marka ve modeldeki araçların yeni fiyatları…

SIFIR ARAÇLARDA YENİ ÖTV MATRAHLARI 2022

120 bin TL’yi aşıp 150 bin TL’ye kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin TL ile 175 bin TL arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin TL ile 200 bin TL aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.

ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşıp, 210 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 50’lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

2022 ÖTV İNDİRİMİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI!

FIAT MARKA ARAÇLARIN YENİ FİYATLARI

418 bin 500 TL satış fiyatına sahip olan Fıat Egea Sedan 1.6 Multijet 130 Urban modelinin ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatının 395 bin 361 TL olması bekleniyor. ÖTV indirimiyle vatandaş bu araç için 23 bin 139 TL daha az ödeyecek.

378 bin 400 TL satış fiyatına sahip olan Fıat Egea Cross 1.0 Firefly modelinin ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatının 357 bin 489 TL olması bekleniyor. ÖTV indirimiyle vatandaş bu araç için 20 bin 911 TL daha az ödeyecek.

TOYOTA MARKA ARAÇLARIN YENİ FİYATLARI

404 bin 250 TL satış fiyatına sahip Toyota Corolla 1.5 Vısıon modelinin ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatının 381 bin 903 TL olması bekleniyor. ÖTV indirimiyle vatandaş bu araç için 22 bin 347 TL daha az ödeyecek.

421 bin 750 TL satış fiyatına sahip Toyota Corolla 1.5 Vısıon Multidrive S modelinin ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatının 398 bin 431 TL olması bekleniyor. ÖTV indirimiyle vatandaş bu araç için 23 bin 319 TL daha az ödeyecek.

RENAULT MARKA ARAÇLARIN YENİ FİYATLARI

349 bin TL satış fiyatına sahip Renault Clıo Joy 1.0 Tce Eco modelinin ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatının 310 bin 444 TL olması bekleniyor. ÖTV indirimiyle vatandaş bu araç için 38 bin 556 TL daha az ödeyecek.

375 bin TL satış fiyatına sahip olan Renault Clıo Touch 1.0 Tce X-Tronic modelinin ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatının 354 bin 278 TL olması bekleniyor. ÖTV indirimiyle vatandaş bu araç için 20 bin 722 TL daha az ödeyecek.

HYUNDAİ MARKA ARAÇLARIN YENİ FİYATLARI

326 bin 918 TL satış fiyatına sahip Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik modelinin ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatının 290 bin 816 TL olması bekleniyor. ÖTV indirimiyle vatandaş bu araç için 36 bin 102 TL daha az ödeyecek.

383 bin 957 TL satış fiyatına sahip Hyundaı İ20 T-GDI DCT modelinin ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatının 362 bin 737 TL olması bekleniyor. ÖTV indirimiyle vatandaş bu araç için 21 bin 220 TL daha az ödeyecek.

332 bin 142 TL satış fiyatına sahip Hyundaı Bayon 1.4 MPI Jump manuel ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatının 295 bin 460 TL olması bekleniyor. ÖTV indirimiyle vatandaş bu araç için 36 bin 682 TL daha az ödeyecek.