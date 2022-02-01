Üç aylar başlıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte bu döneme özgü gelenekler de yapılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Konya’ya özgü Şivlilik geleneği! Pek çok kişi de üç ayların başlamasıyla birlikte Şivliliğin ve fener alayının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2022 Şivlilik ne zaman? Fener alayı ne zaman? Şivlilik’te neler yapılır? İşte detaylar…

Çocukların eğlenmesine, kaynaşmasına ve kültürel değerleri anlamasına vesile olan Şivlilik geleneği merak ediliyor.

ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Konya'da üç ayların başlamasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği asırladır sürdürülüyor. Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce gece başlıyor. Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl, şubat ayına denk geliyor.

Şivlilik, 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocukların kapı kapı dolaşarak şeker, çikolata gibi ürünleri toplamasından oluşan geleneğe Şivlilik denir. Hicri takvime gore üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya başlayan gecede Regaip Kandili sabahı çocuklar tarafından yapılan kandil kutlama geleneğidir.

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

Kandil günü sabahı çocuklar ellerine torbalarını alarak

“Şivli şivli şişirmiş

Erken kalkan pişirmiş

İki çörek bir börek

Bize şivlilik gerek” diye mani söyleyerek komşularının kapılarını çalarlar.

Çocuklara şeker, leblebi, iğde, erik kurusu, elma kurusu gibi yiyeceklerden verilir.



