Türkiye 2022 Şivlilik ne zaman? Fener alayı ne zaman? Şivlilik’te neler yapılır?

2022 Şivlilik ne zaman? Fener alayı ne zaman? Şivlilik’te neler yapılır?

Türkiye

2022 Şivlilik ne zaman? Fener alayı ne zaman? Şivlilik’te neler yapılır?

Üç aylara girmeye sayılı günler kala Konya'ya özgü geleneklerden birisi olan Şivlilik, birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Şivlilik gecesi ise kentte fener alayı etkinliği yapılıyor. Peki, 2022 Şivlilik ne zaman? Fener alayı ne zaman? Şivlilik’te neler yapılır? İşte detaylar…

01 Şubat 2022, Salı 14:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Üç aylar başlıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte bu döneme özgü gelenekler de yapılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Konya’ya özgü Şivlilik geleneği! Pek çok kişi de üç ayların başlamasıyla birlikte Şivliliğin ve fener alayının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2022 Şivlilik ne zaman? Fener alayı ne zaman? Şivlilik’te neler yapılır? İşte detaylar…

Çocukların eğlenmesine, kaynaşmasına ve kültürel değerleri anlamasına vesile olan Şivlilik geleneği merak ediliyor.

ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Konya'da üç ayların başlamasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği asırladır sürdürülüyor. Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce gece başlıyor. Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl, şubat ayına denk geliyor.

Şivlilik, 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocukların kapı kapı dolaşarak şeker, çikolata gibi ürünleri toplamasından oluşan geleneğe Şivlilik denir. Hicri takvime gore üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya başlayan gecede Regaip Kandili sabahı çocuklar tarafından yapılan kandil kutlama geleneğidir.

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

Kandil günü sabahı çocuklar ellerine torbalarını alarak

“Şivli şivli şişirmiş

Erken kalkan pişirmiş

İki çörek bir börek

Bize şivlilik gerek” diye mani söyleyerek komşularının kapılarını çalarlar.

Çocuklara şeker, leblebi, iğde, erik kurusu, elma kurusu gibi yiyeceklerden verilir.

İlgili Haberler
Regaip Kandili ne zaman 2022? Regaip Kandili'nin önemi ve anlamı nedir?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Tarihin akışı nasıl değişti? İnönü’nün yerine Bayar geçince…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bu devirde
Rauf Tamer
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Şirin Sever
Bak, sen beyinsizsin ama ben yine de anlatayım...
Şirin Sever
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da koku alarmı! Deniz kahverengiye büründü