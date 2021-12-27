2022 yılbaşı çekilişi sonunda birçok kişi yeni yıla milyoner olarak girecek. Zengin olma hayali kuran binlerce kişi ise günler öncesinden biletlerini aldı. Artık yeni yıla kısa süre kala bilet sahipleri 2022 Milli Piyango çekilişinin saat kaçta ve hangi kanalda yapılacağını araştırmaya başladı…

2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAPILACAK?

2022 yılbaşı çekilişi için artık nefesler tutuldu. Özellikle MP yılbaşı büyük ikramiyesinin 120 milyon TL değerinde olması, heyecanın bir kat daha artmasına neden oluyor.

31 Aralık Cuma akşamı yapılacak 2022 yılbaşı çekilişi ise Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar saat 17.00’de

6 bin TL kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da

240 TL-2 bin TL kazanan numaraların çekilişi saat 20.30’da

120 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi ile amorti çekilişleri de saat 23.00’te gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMASI NERDEN YAPILIR?

Çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sahipleri amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango sorgulama sayfası www.millipiyangoonline.com üzerinden öğrenebilecek.