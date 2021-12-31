2022 YILBAŞI MESAJLARI - Sevgiliye, erkek ve kız arkadaşa en güzel anlamlı yılbaşı mesajları
Yeni yıla girmeye saatler kala birçok kişi birbirlerinin yeni yıla girişini kutluyor ve iyi dileklerini birbirlerine aktarıyor. Sizler için sevgiliye en güzel, anlamlı, etkileyici, komik ve eğlenceli yılbaşı mesajları...
31 Aralık 2021, Cuma 22:22 Son Güncelleme:
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Yeni yılın olduğu kadar eski yılın da geçtiği bu yeni yılın gelişiyle dünyanın her yerinde tüm insanlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Sevincinizi ve düşüncelerini belli edebileceğiniz en güzel, anlamlı, komik, sevgiliye yılbaşı mesajları...
SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI
- Sen başıma gelen en güzel şeysin. Ve sen gelecek yıl içine alacağım en iyi şeysin. Yeni Yılın Kutlu Olsun!
- Bu harika yıl sona erse bile, seninle daha uzun yıllar geçirmek istiyorum. Her eskiyi yeni bir yıl takip ettiği sürece seni sevmek istiyorum. Her zaman ve sonsuza kadar seninle olmak istiyorum. Mutlu yıllar tatlım!
- Seninle harika bir yıl geçirdim. Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum. Bana yaşattığın tüm büyülü anlar için sana teşekkür etmek istiyorum. Sana harika bir yeni yıl ve mutlu bir yeni yıl diliyorum, canım!
- 2022 size mutluluk ve şöhret getirsin. Hayatımız çokça sevgi ve romantizmle kutsansın. Sonsuza kadar birlikte kalalım. Mutlu yıllar sevgilerimle.
- Hayatımızın harika bir yılına daha veda ediyoruz. Ama yaptığımız anılar hep bizimle kalacak. Mutlu Yıllar 2022!
- Yeni yılda; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... Mutlu seneler!
- Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her zorluğa! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara... Seni hep seveceğim sonsuzluğum....
- Yine bir yıl başı geldi. Bu yıl başı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.
- Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan , arkadaşlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu seneler olsun!
- Ben biliyorum ki yeni yılda da yine seninle olduğum sürece hep renkli ve gülümseten anılar biriktireceğim. Ben biliyorum, seni ömrümün sonuna dek aynı aşkla seveceğim. İyi seneler sevgilim.
- Hayatıma yeniden hoş geldin aşkım... Seninle geçirdiğimiz ilk yılbaşında yanımda oluşun hala aklımda. Sen benim en güzel dünyam, sen benim her şeyimsin. Geleceğe dair en şahane umudum, en büyük mutluluğumsun. Kalplerimiz hep bir, yolumuz aşkla dolu olsun. Seni çok seviyorum Mutlu Seneler Olsun.
- Diğer yarım, sevgilim. Senden uzakta girdiğim yeni yıla, yanımda kaldığın sabahlarla uyanmak istiyorum. Senden uzakta başladığım seneyi, yanında sonlandırmak istiyorum. Senden ayrı soldurduğum çiçeği, yanında büyütmek istiyorum. Seni seviyorum hayatımın anlamı. Mutlu yıllar.
- Canıma can katan sevgilim, mutluluk sebebim. Yeni seneye iyi ki varsın diyerek Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum.
- Aklımda ismin, gözlerimde yüzünle bu yeni yılda da seni anıyorum. Bir yıl daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu yıl yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.
- Yanımda olmadığın zamanın boşa geçtiğini düşündüm hep. Yan yana olmadığımız anlarda içim sızlar bu yüzden. Şimdi tüm aşıklar, sevdiklerinin gözlerinin içinde kendi yansımalarını görürken, ben senin kokuna bile hasret kaldım. Bu gece gördüğün her yıldız için seni seviyorum diyorum sevgilim. Bu gece, gireceğimiz en güzel yılın başlangıcı olsun. Mutlu yıllar!
- Yanındayken nefesini hissetmenin cezası, uzağında kokunu özlemekmiş. Uzağımda özlediğim en güzel kokumsun. Bu yıl, bizim yılımız olsun. Mutlu yıllar sevgilim!